Datadisciplin, ja tak. Datagrådighed, nej tak: De borgerlige partier svigter frihedsrettighederne med nyt forslag

Sidste år fik EU-Domstolen den danske Databeskyttelsespris for en principiel dom om masseovervågning i form af logning. Dommen stadfæstede borgernes grundlæggende ret til privatliv.

I den forbindelse udtalte justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at 2017 bliver et år i databeskyttelsens tegn. Det ville næsten have været komisk, hvis det ikke var så trist. Ministeren må nemlig have ment på europæisk plan og ikke i Danmark.

For 25. maj træder EU’s databeskyttelsesforordning i kraft. Forordningen er på borgerens og frihedsrettighedernes side og går langt for at sikre borgerens ret til egne data og gennemsigtighed i registreringen af borgerne. EU-forordningen forbyder at viderebehandle oplysninger, når det er uforeneligt med det oprindelige formål, ligesom der er krav om orientering af registrerede personer.

I forsøget på at bevare retsstaten må vi ikke afskaffe dens bærende principper

Regeringen har i den forbindelse fremsat et lovforslag, som skal supplere forordningen.

Forslaget betyder, at ministre alene gennem en bekendtgørelse, og helt uden at spørge Folketinget, vil kunne tillade myndighederne at samkøre borgernes personfølsomme oplysninger på tværs, uanset om viderebehandlingen er forenelig eller ej med det oprindelige formål, som dataene var indsamlet til. Og uden at få borgerens samtykke vel at mærke.

Den demokratiske kontrol og borgerens retsstilling svækkes voldsomt, når hverken Folketinget eller borgerne får noget at skulle have sagt.

Det foregår ironisk nok samtidig med, at Institut for Menneskerettigheder tidligere i april udgav en rapport, der konkluderede, at frihedsrettighederne er under historisk pres herhjemme:

»Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har oplevet så mange eksempler på, at grundlæggende frihedsrettigheder tilsidesættes«, udtalte IMR-vicedirektør Louise Holck til Politiken.

Det burde også mane til eftertanke, at Altinget i december gengav en Norstat-måling, som viste, at kun hver fjerde borger har høj eller meget høj tillid til, at offentlige myndigheder kan tage vare på vores personlige data.

I forsøget på at bevare retsstaten må vi ikke afskaffe dens bærende principper. Det handler grundlæggende set om respekt for borgernes frihedsrettigheder og datadisciplin frem for datagrådighed. Den danske stat skal ikke være inspireret af Facebook og de seneste afsløringer om Cambridge Analytica.

Når de selverklærede borgerlig-liberale partier ikke vil værne om frihedsrettighederne, så må vi i SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale kæmpe endnu hårdere.

Derfor har vi fire partier sammen fremsat to ændringsforslag til lovforslaget. Dels vil vi ændre paragraf 5, stk. 3, så alle nye bemyndigelser til myndigheder om datasamkøring skal vedtages i Folketinget, og ikke alene overlades til den pågældende minister.

Og dels om, at borgeren skal varsles om en planlagt datasamkøring, og i god tid inden den finder sted, således at man har mulighed for at gøre indsigelser.

Formålet er at værne om den demokratiske kontrol og sikre, at forsøg på procesoptimering ikke sker på bekostning af borgerens retsstilling.

5. april havde vi justitsministeren i samråd om nærværende lovforslag.

Søren Pape remsede her nogle smukke principper op, som for eksempel borgernes ret til egne data og retten til privatliv.