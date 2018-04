Formand for Sundhedsudvalget: Lad os sammen finde meningen med sundhedsvæsenet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I bogen ’Ståsteder’ beskriver Svend Brinkmann, hvordan vores samfund i stigende grad er blevet instrumentaliseret. Hvordan vi efterhånden har svært ved at finde meningen med de ting vi gør, fordi instrumenterne skygger.

Det har ledt mine tanker hen på sundhedsvæsenet. Her må man vel kunne finde mening? Med de mange behandlinger, samtaler, omsorgshandlinger, lindrende tiltag og meget mere, der hver eneste dag udføres. Det har jo åbenlyst alt sammen en værdi i sig selv. Bare fordi det bliver gjort. Behøver det blive opgjort i procenter og kurver, før vi er glade?

Over for dette står den logik, der hedder, at man ikke bare kan få 100 milliarder af staten hvert år uden at redegøre for, hvad man har brugt pengene til. Vel heller ikke helt uforståeligt? Hmm.

Vi er i sundhedsvæsenet i gang med en større forandring. Der er oprør mod New Public Management-tankegangen om, at produktion er det eneste, der tæller. Vi er havnet i en situation nu, hvor de økonomiske incitamenter, som er bygget ind i systemet, i visse tilfælde er en hindring for almindelig fornuftig brug af ressourcerne. Det er ikke hensigtsmæssigt i et i forvejen presset sundhedsvæsen.

Det er meget sværere at definere mål for mening end mål for produktion

Heldigvis er der enighed om, at der skal gøres noget. Både klinikere, administratorer og politikere har begivet sig ud på en rejse, hvor vi gradvis er ved at slippe det gamle system og nu rækker ud mod et nyt styrings- og ledelsesparadigme, der i højere grad skal forsøge at sikre, at de penge, som sundhedsvæsenet får, også bliver brugt til det, der giver reel værdi for borgere og patienter. Altså dét, som giver mening.

Det er meget sværere at definere mål for mening end at definere mål for produktion. Og det er nok også derfor, at vi endnu ikke har set noget bud på en ny model hverken fra stat, regioner eller andre aktører.

Nogle stresser måske over dette. Men ikke jeg. Jeg tænker tværtimod, at det er rigtig rart, at vi bruger tid til at tænke os om og til at høste erfaringer fra de mange tiltag, der er sat i værk rundt om i landet.

Men New Public Management-tankegangen har bidt sig så grundigt fast hele vejen gennem systemet, at vi har svært ved at slippe den, selv om vi egentlig ønsker det. Der er reelt tale om en kulturændring, og det tager tid. Den tid bruger vi målrettet på at blive klogere på, hvordan forskellige typer af nye styringsformer kunne tage sig ud.

Vi skylder os selv at give tid til processen. Altså at sundhedsvæsenet i et par år udelukkende styres efter de mange mål, der i forvejen allerede afrapporteres. De giver et rigtig godt overblik over, i hvor høj grad sygehusene leverer det, der forventes. Men der bør i første omgang ikke knyttes kontant afregning til målene. Det vil igen få en enorm indflydelse og risikere at skævvride aktiviteterne på hospitalerne, således at nogle typer patienter får langt mere opmærksomhed end andre.

Der skal vi ikke hen. Der, hvor vi i stedet gerne vil hen, er, hvor det nye styringssystem kommer til at understøtte det, der reelt giver værdi for alle os, der på et tidspunkt får brug for sundhedsvæsenet. Det kan være bedre behandlinger, som sikrer, at vi har en større chance for overlevelse og en bedre livskvalitet efterfølgende.

Det kan være, at behandlingerne fremover i højere grad tager udgangspunkt i vores egne behov og ikke systemets.

Og det kan være, at der er nogle, der tager ansvar for det samlede behandlingsforløb, som vi skal igennem, og ikke kun en del af det.

Det er for mig eksempler på den egentlige mening med sundhedsvæsenet.

Det er den, vi bør styre efter.