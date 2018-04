Nordisk Film: Hvor er politiet i kampen mod ulovlig streaming?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Ulovlig streaming af film har store konsekvenser. Det oplever vi i Nordisk Film, som er blandt de største filmselskaber i Norden. Hvert år forsvinder millioner af kroner, der havner i lommen på kriminelle bagmænd, som lukrerer på det indhold, vi i filmbranchen har skabt.

Vi prøver at bekæmpe det. Men vi har brug for endnu mere hjælp og handling fra myndigheder og politi.

Sammen med Egmont og Rettighedsalliancen har vi i Nordisk Film lanceret kampagnen ’Os der elsker film’, der har samlet filmbranchen og en række andre aktører om at fortælle unge, at ulovlig streaming har konsekvenser. De har mødt kampagnens budskaber i biografen, online og i skolerne, vi kan se, at det har et impact.

Men kampagner står ikke alene. Vi kæmper også på andre fronter for at komme ulovlige streamingtjenester til livs. Ikke ved razziaer, overvågning eller trusselsbreve, men ved et unikt og effektivt samarbejde mellem rettighedshavere og teleselskaber. Samarbejdet, der foregår via Rettighedsalliancen, gør det muligt at blokere sites, som ulovligt tilbyder film, tv-serier, musik og meget andet, sådan som det skete med Popcorn Time i december 2017.

Vi mangler fortsat at samle alle aktører i værdikæden om arbejdet med at stoppe trafik og penge til kriminelle

Helt nye tal viser, at en blokering resulterer i ikke mindre end 75 procent færre brugere.

Det skaber fair forretningsvilkår for os, der skaber indholdet, og blokeringen guider de danske brugere over på lovlige tjenester, så de slipper for risikoen for malware, salg af oplysninger osv., der karakteriserer de ulovlige sites.

Men vi mangler fortsat at samle alle aktører i værdikæden om arbejdet med at stoppe trafik og penge til kriminelle. Vi vinder aldrig alene som private rettighedshavere, så kære politi og andre myndigheder: Kom på banen!

Vi ved, at det ulovlige marked i dag er den største hurdle for indtjening og forretningsudvikling for alle os, der skaber film, tv-serier og andet indhold.

Men vi savner, at myndighederne behandler den ulovlige streaming, som al anden alvorlig kriminalitet behandles. Et skridt på vejen er, at regeringen for nylig som en forsøgsordning har nedsat en taskforce til at bekæmpe det ulovlige online-marked.

Der er et akut behov for, at ordningen gøres permanent, og at politiet også sættes i stand til direkte at stoppe trafikken til ulovlige sites i et samarbejde med alle aktører i værdikæden.

I sidste ende er det jo det gode danske indhold, som er på spil.