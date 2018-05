SF-medlem til Olsen Dyhr: Du fratager dem, der ikke identificerer sig som mand eller kvinde, muligheden for at udtrykke egen identitet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I P1 programmet ‘Klog på sprog’ stillede vært Adrian Hughes for nylig spørgsmålet: »Kunne I tænke jer et personligt pronomen, som var kønsneutralt?«. Skal et individ med andre kunne kaldes ’hen’ i stedet for ’han’ eller ’hun’?

Hertil svarede den ene gæst, Anders Samuelsen (LA), måske ikke så overraskende nej, men det samme gjorde den anden gæst, Pia Olsen Dyhr (SF). Det blev dybt problematisk, da hun forklarede hvorfor.

»Der skal være plads til alle køn, det er ikke kun folk, der føler sig som mænd og kvinder, der skal være åbenhed over for«, begyndte hun. Og så kom det helt store men: »Vi er altså, som regel, eller vi er jo, enten en mand eller en kvinde, og det kan man sagtens inkorporere i en sætning«.

Nej, Pia Olsen Dyhr. Vi er ikke enten en mand eller kvinde

Nej, Pia Olsen Dyhr. Vi er ikke enten en mand eller kvinde. Vi har fysiske organer, men vores kønsidentitet kan være en anden. At formanden for SF ikke anerkender det, er både transfobisk og uoplyst.

Og hvem er dette ’vi’, hun taler om? Det kollektive brug af ordet i Pia Olsen Dyhrs tilfælde undertrykker en marginaliseret gruppe, som i forvejen har brug for mere støtte. Det sidste, der er brug for i debatten, er en forstærkning af retorikken ’os’ (han og hun) og ’dem’(de andre). Det danske sprog skal favne nuancer og personlig identitet, men hvis man nægter et personligt pronomen for dem, der ikke identificerer sig som mand eller kvinde, fratages muligheden for at udtrykke egen identitet.

I Storbritannien har flere end 45 procent af folk, som identificerer sig som transkønnede, prøvet at begå selvmord; lignende alvorlige problemstillinger eksisterer også i Danmark. Det er dybt tragisk og bekræfter, hvorfor problemstillingen skal tages mere seriøst.

Pia Olsen Dyhrs kommentar og mange individers generelle mangel på forståelse vidner om et samfund, en kultur og et sundhedsvæsen, som ikke tager godt nok hånd om ikke blot transkønnede, men i virkeligheden hele LGBTQIA-befolkningen.

Værten i ’Klog på sprog’ spurgte yderligere ind til, hvorfor Pia Olsen Dyhr ikke er ‘forkvinde’ for SF, hvortil hun svarede: »Det hedder formand, og jeg er formand for partiet«.

Nej, det er ikke ’bare’ sådan. ’Mand’ er ikke neutralt, i stedet forstærker sprogbruget de patriarkalske samfundsnormer. At være så blind over for dominerende diskurser er særligt rystende for et progressivt og frisindet parti som SF.

Som medlem af partiet håber jeg, at de i fremtiden offentligt retter op på så uoplyste udtalelser.

Måske var det ’hovsaudtalelser’, men selv hvis det var, burde det ikke ske. Diskurs og lingvistisk analyse skal tages seriøst. For ord bliver til handling, handling bliver til vane, og kollektiv vane er magt.