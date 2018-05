Læge: ’Hospitalsfabrikken’ behandler den multisyge patient som en tarvelig kødklump

Det lyder banalt, men med den føromtalte svækkede ældre medborger i mente er det måske ikke så mærkeligt. De lærte personalestaben at kende, vidste, hvor toilettet lå, og hvor kvinden i nabosengen kom fra. De fandt ud af, hvor de var henne, fysisk såvel som mentalt.

En indlæggelse er et bombardement af nye sanseindtryk, og oplysningerne er flygtige. Uniformeret personale informerer, fodrer, skifter ble, stikker med nåle. ’Vent, sagde han noget om kræft?’. For overhovedet at være i stand til at absorbere en brøkdel kræver det en snas åndeligt velvære. Og for at opnå dette: tid.

Hvordan hulen skal den 85-årige multisyge patient kunne nå det på et optimeret fast-paced supersygehus domineret af strømlinede processer og leaning?

Det synes at være en naturstridig tankegang, hvor man desperat prøver at presse den uformelige dødssyge kødklump ned gennem det firkantede hul i trælegetøjet i en one size fits all-model. Det skal nok lykkes en enkelt gang, men efter en fire-fem ture igennem møllen begynder der måske at være nogle rester, der bliver hængende inde i kassen.

Der ligger sikkert gode sundhedsvidenskabelige artikler, randomiserede studier og økonomisk gerning par excellence til grund for den nye tilgang, men har vi patienttilfredsheden med? Og hvordan er den i givet fald blevet målt?

Den aldrende patient trykker bestemt ikke på den storsmilende grønne bip-smiley på vej ud af afdelingen

Den aldrende patient trykker bestemt ikke på den storsmilende grønne bip-smiley på vej ud af afdelingen.

Resten af Danmark har travlt med den ene fitnessbølge efter den anden, yoga-ophold i Thailand, meditation, økologi, en allergivenlig buks i det pureste hør. Det handler om holisme og velvære. Alt hvad der skal til for at holde os sunde.