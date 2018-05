9. klasseelev: Jeg har hverken bestilt mit udseende, min hudfarve eller mit hjemland

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hvornår stopper denne racisme?

Hvornår kan jeg blive accepteret af dette samfund, hvis jeg ikke har det rette udseende? Hvornår stopper folk med at se ned på mig, bare fordi jeg er mørk i huden? Hvornår kan jeg holde op med at vise et falsk smil til disse mennesker, som ser ned på mig? Hvornår kan jeg være mig selv, hvis folk altid har et behov for at komme med nedladende, grusomme og racistiske udtalelser til mig personligt, eller bag min ryg?

Jeg er så træt af, at jeg ikke kan blive accepteret, fordi jeg har dette udseende

Jeg stiller de her spørgsmål til mig selv foran spejlet hver evig eneste dag med et par tårer løbende ned ad mine kinder samt et sæt røde øjne. Jeg er så træt af, at jeg ikke kan blive accepteret, fordi jeg har dette udseende. Men jeg har hverken bestilt mit udseende, min hudfarve eller mit hjemland.

Min mor kæmpede igennem tykt og tyndt med sine bare hænder for at kunne flygte fra krigen i sit hjemland, så jeg kunne leve som en fri fugl og en dag blive en dansk integreret statsborger i dette samfund, det danske samfund, og ikke mindst så hun kunne bo sammen med sin mand, der bor i dette skønne land.

Hun giftede sig med en fantastisk dansk mand.

Han var hendes første forelskelse. Hvid og sort. Er jeg ikke dansk nok? Er det forkert, at to racer har blandet blod? Er jeg ikke hvid nok, selvom jeg er delvis dansk?

Pointen er, at uanset hvordan man ser ud, eller hvilket ligegyldigt navn man har, så definerer det ikke, hvem man er som menneske.

I Danmark burde der være plads til forskellighed. Dette skønne land bør ikke være beboet af ondsindede mennesker, som ønsker det værste for andre.

Jeg elsker personligt mine fantastiske medmennesker, og jeg ville aldrig i mit liv dømme en person på baggrund af vedkommendes hudfarve, etnicitet eller navn.