Energi-interessorganisation: Hæv nu barren for de grønne ambitioner

Regeringens længe ventede udspil til en energiaftale efter 2020 indeholder mange gode principper, som vi fuldt ud kan tilslutte os: Danmark skal fortsat være i den grønne verdenselite og være et foregangsland for andre ved at demonstrere, at energipolitik ikke er en hindring for vækst og beskæftigelse – tværtimod.

Danmark har en styrkeposition inden for vedvarende energi og energieffektiviseringer og har verdensførende virksomheder inden for begge områder. Den position er Danmark ikke kommet sovende til. Den er resultatet af mange års ambitiøse og politisk brede energiaftaler.

Man høster, som man sår: Hvis vi fremover skal kunne høste gevinsterne ved at være førende inden for den grønne omstilling, er vi nødt til at hæve ambitionsniveauet. Skal vi omstille til grøn energi billigst muligt, skal effektiviseringsindsatserne mere end fordobles de kommende år.

Alene i bygninger er det en samfundsøkonomisk gevinst at mindske varmeforbruget med 31 procent, før det bliver billigere at investere i mere grøn strøm til at dække danskernes forbrug. I erhvervslivet kan energiforbruget mindskes ca. 25 procent gennem rentable investeringer. Synergi håber, at de kommende forhandlinger vil sikre den nødvendige balance mellem vedvarende energi og energieffektivitet. Af tre grunde:

1. Fordi det er nødvendigt. Energi er ikke gratis, heller ikke den grønne. Derfor skal vi bruge energien ansvarligt og undgå unødig spild. På den måde kan vi sikre, at den grønne energi rækker til vores forbrug. Bygninger alene står for en tredjedel af hele energiforbruget. Hvis vi minimerer energispildet i bygninger, kan den grønne energi, vi producerer, frigøres til at dække behovet i energiintensive erhverv og transport.

2. Fordi vi kan: Danmark har en unik international position. Intet andet land i verden har bedre forudsætninger for at finde opskriften på den billigste, hurtigste og sikreste grønne omstilling, hvis vi kombinerer det bedste fra vedvarende energi og energieffektivitet.

3. Fordi Danmark får stor gavn af sit grønne brand: I dag omsætter danske virksomheder energieffektive løsninger for 75 milliarder kroner, beskæftiger flere end 45.000 fuldtidsansatte og eksporterer for 34 milliarder kroner årligt takket være vores grønne brand.

Et højere grønt ambitionsniveau vil styrke Danmarks globale position som ledende på energiområdet. Uden et dansk mål for energieffektiviseringer risikerer en kommende energiaftale at svække den produktudvikling og dermed eksport og beskæftigelse, der i dag knytter sig til de danske styrkepositioner.