Lærer: Du tænker for småt, Thomas Blachman

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I DR1 -programmet 'Blachman på skemaet' forsøger musiker Thomas Blachman at opnå genialitet med to timers undervisning om ugen. Det er simpelthen at tænke for småt. Folkeskolen har ikke brug for et fag, der handler om kreativitet, der er brug for kreativitet i alle skolens fag.

Folkeskolens mål må til enhver tid være at sikre det nødvendige faglige fundament og samtidig skabe rammer, der giver eleverne det kreative rum, som fordrer den fantasifulde og selvstændige omsætning af viden til nye ideer og løsninger på problemstillinger.

Faglig viden er i sig selv hverken skabende, problemløsende eller innovativ. Men viden er en forudsætning for at kunne udtænke og skabe nye løsninger. Som Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, siger i programmet: Kreativitet er evnen til at tage viden fra en sammenhæng og bruge den i en anden.

For at kunne omsætte Willerslevs visdom i praksis er det afgørende, at landets elever lærer at tilegne sig faglig viden og omsætte den til konkrete løsninger på konkrete og aktuelle problemer.

I programmets intro lyder det: Det er et nationalt anliggende, at vi dyrker vores kreativitet i det her land, og at vi skal have en kreativ masse, der skal byde ind, så vi kan få bygget et samfund på et så stort idégrundlag som overhovedet muligt.

Vi har ikke guld i muld i Danmark, men til gengæld vokser guldet i vores hoveder, og det skal dyrkes og forfines

Blachman bringer her en fuldstændig afgørende pointe ind i debatten, og jeg er meget begejstret for, at problematikken aktualiseres. Vi har ikke guld i muld i Danmark, men til gengæld vokser guldet i vores hoveder, og det skal dyrkes og forfines.

For nylig viste ICCS-testen, International Civic an Citizenship Education Study, at danske folkeskoleelever scorer højest, når det handler om forståelse af politik, demokrati og samfundsforhold, samt om evnen til at se en sag fra flere sider.

Denne udmærkelse skal vi også opnå på det kreative område. Folkeskolens elever skal være verdens mest kreativt tænkende. De skal have tilliden og modet til at turde tage ansvaret for at se sig selv som en del af løsningen i mødet med verden og dens mange udfordringer. For alle folkeskoleelever i Danmark møder problemstillinger på mange forskellige niveauer, som vil være relevante at arbejde med i skolen.

Fagsammensætningen i folkeskolen i dag giver faktisk eleverne de faglige kompetencer og perspektiver til nytænkning og løsningsorienteret arbejde, med andre ord: Til at blive morgendagens problemknusere. Eleverne skal bare også lære at tænke i løsninger.