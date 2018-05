Bettina Post: Lad os nu sikre, at dem, der har behov for førtidspension, får det

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Sig mig, hvor du bor, og jeg skal fortælle dig, om du har en chance for at få førtidspension«. Sådan indledes Politikens leder 24. april, og så får skribenten ellers luft: At søge førtidspension er som at deltage i et kommunalt klasselotteri. Det er kynisk, vilkårlig kassetænkning. Der er ingen klar linje. Det sejler.

Anledningen til de hårde ord er en rundspørge, som viser, at der er forskel på bemandingen af de pensionsnævn, som har til opgave at vende tommelen op eller ned til jobcentrenes pensionsindstillinger. Og så må det jo være derfor, der også er forskel på, hvor mange førtidspensioner kommunerne hver især bevilger, lyder det. Den konklusion får Dansk Arbejdsgiverforening (DA), som aldrig forsømmer en lejlighed til at forringe det økonomiske sikkerhedsnet, til at ile til med en løsning: Centralisér hele skidtet.

Arh. Skulle vi nu ikke lige ...

Forskellene i pensionsnævnene og i antallet af pensionstildelinger kommunerne imellem har lige så mange år på bagen som efterspørgslen efter mere ensartethed i afgørelserne på social- og beskæftigelsesområdet i det hele taget. Det er et vilkår, som ikke har brug for forhastede konklusioner. DA taler flydende sort, når det gælder kommunernes indsats i forhold til potentielle lønmodtagere. Alligevel slipper de af sted med det igen og igen. I dette tilfælde helt uden at blive bedt om at forklare, hvorfor i alverden en statslig central skulle være bedre til at vurdere Svend Åges fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet end hans egen kommune.

Kigger vi på tre af de ’centraler’, vi allerede betjener os af: Statsforvaltningen, Udbetaling Danmark (UDK) og Ankestyrelsen, bliver de ikke just skamrost for deres sagsbehandling. Den første er ved at blive lukket, kun fem år efter at den blev etableret. Den anden fungerer fint nok, når det drejer sig om objektiv sagsbehandling, som primært kræver, at der tastes nogle tal ind i et regneark. Men lige så snart der er mere personlige forhold på spil, henvises der til kommunerne, fordi regneark og skemaer kommer til kort, når levende menneskers komplicerede problemer og behov skal beskrives og vurderes.

Indtil det lykkes nogen at indføre en budgetgaranti på området, må vi nøjes med at gøre os umage med at sikre, at dem, der har behov for en førtidspension, får den

Og hvad så med Ankestyrelsen? Her skal vi væbne os med tålmodighed. De har nemlig noget, de kalder ’liggetider’, som betegner det antal måneder, sagerne venter på en afgørelse. I øjeblikket står der på hjemmesiden, at det »på grund af en midlertidig ophobning af uoprettede nyindkomne sager« ikke er muligt at opgøre liggetiden. Hvorfor skulle vi dog ønske os mere af den slags?

Nu skal der nok være nogle, som tænker, at hvis løsningen ikke er at lægge opgaven over til staten, så må der lovændringer til. Mere detaljeret lovgivning, hvoraf det klart fremgår, hvem der er berettiget til hvad, så alle med samme sygdomme og vanskeligheder kan være sikre på at få nøjagtig samme bevilling, uanset hvor i landet de bor. Det lyder jo besnærende.

Men for det første er det jo den slags krav, bureaukratiet er skabt af. Og sidst jeg tjekkede, ville vi afskaffe den tendens til detailregulering, som blandt meget andet skidt har ført til, at beskæftigelseslovgivningen har hele 14 forskellige målgrupper med tilhørende undermålgrupper, som kan tildeles så mange forskellige slags ydelser, tillæg og sanktioner, at det trods ihærdige forsøg ikke er lykkedes mig at tælle dem op. Men det er over 100.