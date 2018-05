Tre unge kommunalpolitikere: Københavns Kommune skal ikke underminere unge kvinders selvværd

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Oslos byråd har netop vedtaget, at det på reklamer i kommunale reklamestandere skal fremgå tydeligt, hvis modellerne på disse er blevet digitalt retoucherede.

Den beslutning har vi tre, unge kommunalpolitikere ladet os inspirere af, og derfor stiller vi på aftenens møde i Københavns Teknik- og Miljøudvalg et tilsvarende forslag, da vi ser det som et skridt i retningen af at fremme mere naturlige og sunde kropsidealer i København.

Alt for mange unge kvinder i Danmark mistrives. Hver fjerde unge kvinde mellem 16 og 21 har dårligt mentalt helbred, mens det samme gælder for hver ottende unge mand, viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen fra i år. Rapporten viser også, at mistrivslen er væsentlig forværret på bare fire år med en stigning på hele otte procent for begge køn. Tallene taler et tydeligt sprog.

Psykisk mistrivsel er et kæmpe samfundsmæssigt problem, som skader specielt de unge kvinder, hvilket i sidste ende skader samfundet. Hvis vi ikke gør noget, risikerer endnu flere unge at vokse op med lavt selvværd, selvskade eller psykiske lidelser, der meget vel kan forfølge dem resten af livet.

Dårligt mentalt helbred er ikke kun dårligt for den enkelte. Det er også et problem for samfundet, når dyre behandlinger, mistrivsel og problemer med at klare uddannelse og arbejde kunne være undgået med forebyggelse.

Hvad skyldes denne omfattende mistrivsel? Sundhedsstyrelsen, Center for Ungdomsforskning på DPU Aarhus Universitet og Psykiatrifonden peger på, at individualisering, et presset uddannelsessystem, sociale medier og urealistiske skønhedsidealer skaber et krydspres på de unge kvinder.

Disse ydre pres kan føles så overvældende og umulige at håndtere, at de fører til dårligt selvværd, stress, spiseforstyrrelser, ensomhed, angst, depression og selvskade. Alle dybt alvorlige psykiske lidelser, der er psykisk og socialt invaliderende for et ungt menneske.

Men hvad vil en lille mærkat på en reklame hjælpe på alle disse store problemer? Det vil ikke revolutionere de underliggende samfundsstrukturer, der skaber denne udbredte mistrivsel. Men det vil være en håndsrækning til specielt de unge kvinder, der hver dag møder et uvirkeligt og urealistisk ideal i bybilledet.

For selvom folk er klar over, at alt retoucheres, så er vi ikke immune overfor sammenligningen med det perfekte, som er umuligt at leve op til selv for modellerne på reklamerne. Det bliver kun understreget af en undersøgelse fra Megafon, som viser, at 80 procent af kvinder påvirkes negativt af reklamer for skønhedsprodukter.

Vores forslag handler hverken om censur eller forbud, men om at sende et klart signal til virksomhederne og borgerne: Københavns Kommune vil ikke understøtte, at der tjenes penge på at underminere unge kvinders selvværd.