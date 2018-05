Redaktør på Føljeton: Hvorfor er det stadig omkostningsfrit at opføre sig som en arrogant hanelefant?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Nåh, det hele var bare for sjov!

Alt det der #Metoo og #Times-up er heldigvis overstået her i Danmark, og nu kan vi komme tilbage til hverdagen, som den så ud, før den frygtelige smædekampagne gik i selvsving, og fine ærværdige folk fik voksen-skældud for at klaske unge kvinder bagi og stikke hænderne op under kjolen på dem.

De var jo bare frigjorte. Nogle gavtyve og nogle skidesjove fyre, og det må vi til at lære de unge kvinder her til lands.

Det, de meget gerne vil kalde grænseoverskridende adfærd og overgreb, er altså bare det danske frisind. Ha. Ha. Ha. Ha.

Sådan nogenlunde lød det fra Peter Aalbæk på forsiden af mandagens Politiken, hvor han ikke lyder som en mand, der har tænkt sig at lade sin adfærd tynge af det uvejr, han havnede i, da #MeToo-bølgerne gik højest i efteråret. Her var han anklaget for at have ydmyget filmselskabets praktikanter, klasket kvinder i måsen, raget dem på brysterne og stukket en mikrofon op under kjolen på en praktikant foran hele Zentropa og sagt: »Se, fissen snakker«.

Filmselskabet følte sig dengang kaldet til at give Ålen, som han jovialt kaldes af alle, mundkurv på og gik i gang med at udarbejde et nyt sæt etiske retningslinjer, efter at en række nuværende og tidligere medarbejdere beviseligt havde været udsat for mobning eller sexchikane.

Alt sammen fint nok, men her et halvt år efter viser det sig, at Aalbæk ikke aner, hvad der står i de retningslinjer.

»Ja? Jeg kender dem ikke«,¯ svarer han frejdigt direkte adspurgt af Politiken.

Er du bekendt med, at der er lavet opdaterede retningslinjer

»Nej!«.

Og sådan fortsætter interviewet, der næsten er morsomt, hvis ikke det var så tragisk at se en gammel hanelefant te sig. Lad os repetere lidt mere af indholdet:

Peter Aalbæk Jensen, er der noget, der er anderledes i dag end for et halvt år siden?

»Næh. Ikke andet end at jeg har fået besked på, at småtterne ikke må tildeles klask i røven«.

Hvordan har du det med det?

»Det er uendelig kedsommeligt og småborgerligt«.

Du må heller ikke længere give de småtter, der sidder i receptionen, opgaver. Gør du det så alligevel?

»Det ville være at være ulydig mod firmaets ledelse«.

Er du ulydig mod firmaets ledelse?

»Det er jeg omkring 30 gange om dagen«.

Som det kan høres, lyder Peter Aalbæk som en dement morfar, der slet ikke forstår, hvad han har gjort, men det er ikke det mest tragiske ved mandagens interview. Det tragiske er, at han ikke opfører sig sådan, fordi han er dement. Endnu mere tragisk er, at han kan sige det, og der ikke kommer til at ske noget som helst ved disse udtalelser.