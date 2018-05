Formand: Mennesker med handikap får færre penge mellem hænderne som gamle

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forestil dig, at du arbejder hele dit liv. Alt, hvad du kan. Og når du endelig trækker dig tilbage og går pension, får du kun udbetalt en pension svarende til, at du har arbejdet 8 timer om ugen.

Det scenarie kan blive virkelighed for et stigende antal danskere med nedsat arbejdsevne. Det drejer sig om borgere i et fleksjob, som arbejder færre timer om ugen eller med en lavere arbejdsintensitet.

Selv om mennesker udnytter deres arbejdsevne fuldt ud, vil de ikke få fuld pension. Og dermed stå dårligt i alderdommen.

Mennesker med handikap er ofte i fleksjob. Det drejer sig om den 52-årige civiløkonom, der efter mange år på normale arbejdsvilkår har søgt et fleksjob, da den medfødte cerebral parese (spastisk lammelse) påvirker kroppen mere og mere. Eller den 48-årige butiksassistent, som på grund af sin fremskredne sklerose er gået ned i timer i en fleksjobstilling i et supermarked.

Fleksjobbere får nemlig kun pension for de timer, de arbejder, og ikke 37 timer.

Politiken har for nylig beskrevet, hvordan 750.000 danskere ikke får sparet op til pension. Denne restgruppe af borgere på overførselsindkomst, freelancere, vikarer og deltidsansatte står sammen med fleksjobbere alle til at blive ramt hårdt, når pensionsalderen melder sig.

I 2013 kom fleksjobreformen, der forringede pensionsvilkårene for fleksjobbere. Beregninger siger, at de vil få flere hundrede tusinde kroner mindre end før reformen.

Alt dette er skabt politisk med fleksjobreformen. Og skal derfor løses politisk.

Før reformen blev fleksjobbers pension beregnet ud fra en 37-timers arbejdsuge, uanset hvor mange timer man faktisk arbejdede. Forskellen er således størst for borgere godkendt til fleksjob med få arbejdstimer – en gruppe i hastig vækst.

Lige nu er 35.000 på den nye fleksjobordning. Hvert år kommer der i snit 6.500 nye til. Flere og flere danskere vil derfor blive ramt af de nuværende pensionsregler.

Topdanmark Livsforsikring beregnede i 2013, hvad det betyder økonomisk.

Den nye ordning ville f.eks. betyde for en fleksjobber, der arbejder 8 timer om ugen til 150 kroner og 12 pct. i pension, at han/hun har 422.888 kr. mindre at leve for over en 20-årig periode.

Det er et alvorligt problem.

Alt dette er skabt politisk med fleksjobreformen. Og skal derfor løses politisk.

Ældrelivet for disse mennesker er ikke blevet sikret med de seneste års politiske forsøg på at løse pensionsproblemerne. Tallene viser, at mange går en utryg alderdom i møde. Det er ingen tjent med.

Politikerne må sætte ind nu og hjælpe de tæt på pensionsløse.