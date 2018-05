Professor: Den uambitiøse tilgang til uddannelse og klima er et enormt svigt af de unge

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Vi folder drømmenes faner ud«.

Sådan skrev Michael Strunge engang i firserne i et udbrud af håb og ønske om positiv forandring. Det var tid til revolution og ungdommens oprør mod forstenede autoriteter. Sådan som mennesker før har gjort, når noget blev dem for meget.

Peter Lauritsen Født 1969. Professor mso i overvågningsstudier ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

At folde drømmenes faner ud. Billedet er smukt, men sandheden er, at der i dag er alt for langt mellem fanerne. Og dem, der findes, hænger for det meste småslatne i gråvejret. For hvor er det, der peger fremad? Hvor er drømmene og visionerne, som kan samle os på kryds og tværs? Hvor er den positive kraft, der skal løfte os? Jo, den findes i samfundets hjørner blandt ildsjæle og iværksættere og i små mødelokaler på Christiansborg. Men det er en nøgtern konstatering, at det ikke er drømmenes faner, der vajer over Slotsholmen.

For os, der er midaldrende i dag, er det svært nok at leve med. Men vi har vores på det tørre og har nok at gøre med at klippe hækken og bekæmpe invasive arter i haven. Fanerne har vi for længst sat i kælderen.

For de unge må det imidlertid være ubærligt. Det er dem, der skal være her længere end os. Det er dem, der skal leve i det samfund, vi efterlader. Det er dem, der er fremtidens Danmark.

Jeg synes, vi svigter dem helt enormt.

Se på uddannelsesområdet. Det er jo her, i skoler og på uddannelsesinstitutioner, at drømmenes faner skal foldes ud. Det er her, fremtiden skal bygges. Vi ved det godt, og rutinemæssigt forsikrer vi hinanden om, at vi har nogle af verdens bedste uddannelser. En sådan konsensus er da også det nemmeste. Ingen bliver sure, og vi behøver ikke at gøre noget. Selvtilstrækkeligheden legitimerer, at den nødvendige forandring udebliver.

For hvordan er det nu, det er?

Det er børnene og de unge, der taber

Mange børn og unge mistrives og lider af stress. Mange bliver koblet af allerede i folkeskolen. Lærere og undervisere fortæller, at de ikke har en chance for at tale med alle elever og studerende. Og i denne situation rækker den politiske fantasi til stopprøver inden første klasse. Er det godt nok? Og er det godt nok at skære ned på både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og stadig være rejsende i formfuldendte taler om verdens bedste uddannelsessystem?

Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men husk – det er ikke kun politikernes skyld. I uddannelsesverdenen er ’plejer’ den stærkeste kraft, og utallige initiativer er blevet lagt i graven af en hær af korslagte arme og en henvisning til, at sådan plejer vi ikke at gøre. Det er heller ikke godt nok. For mens de gamle graver grøfter og er optaget af ansvarsplacering, er det børnene og de unge, der taber.

Den uambitiøse tilgang, der lige nu dominerer på uddannelsesområdet, er et svigt af dem, der følger efter. Men det er klima- og miljøpolitikken så sandelig også. Lyt til eksperterne, og de vil fortælle alt det, som vi har vidst længe: Uden en massiv indsats vil klimaet gøre sig til herre over hverdagen. Der vil komme klimaflygtninge i millionvis, mere voldsomt vejr og skader på afgrøder og infrastruktur. Og i det lidt længere perspektiv – børnebørnenes perspektiv – kan konsekvenserne være totalt uoverskuelige.

Så hvad gør vi ved det?