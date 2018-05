Timothy Garton Ash: EU skal stoppe Polen og Ungarn

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Storbritanniens udenrigsminister Boris Johnson bør ændre navn og flytte til Ungarn.

Timothy Garton Ash Født 1955. Britisk historiker og professor i europæiske studier ved Oxford University og gæsteforsker ved Hoover Institution under Stanford University. Han er modtager af sidste års europæiske Karlspris.

»Når det handler om mel«, er Johnson berømt for at sige, »går jeg ind for både at blæse og have det i munden«. Med denne tilgang til forhandlingerne om Brexit ender den britiske regering med hverken at blæse eller have mel i munden.

I modsætning hertil har Viktor Orbáns regering i Ungarn held med at gennemføre Johnsons politik. Ungarn modtager flere penge per indbygger fra EU end nogen anden medlemsstat, og samtidig har den ungarske regering mønstret nationalistisk støtte ved i Bruxelles at skambide den hånd, der brødføder den. Boris Johnson ville nyde at være i Orbáns sko.

Også Polen kan blæse og have mel i munden. Ifølge tal fra EU-Kommissionen blev mere end halvdelen af alle offentlige investeringer i perioden 2015-2017 finansieret med EU-midler. For nylig besøgte jeg et af Polens fattigste områder, og hvor jeg end gik, var der en vej eller en bro eller et torv eller en togforbindelse, der var i gang med at blive renoveret med penge fra EU.

I mellemtiden har landets de facto-leder Jaroslaw Kaczynski undergravet domstolenes uafhængighed, forvandlet public service-kanaler til propagandaapparater for sit parti Lov og Retfærdighed og kastet sig ud i en orbanisering, blot i en polsk udgave. Han er ikke nået så langt, som Orbán er, men det vil få endnu større konsekvenser for EU, hvis det største land i den østlige del af Centraleuropa ender i blød totalitarisme efter ungarsk forbillede.

Dette er en grundlæggende udfordring for enhver, der mener, at EU bør værne om værdierne i det liberale demokrati, herunder pluralismen, retsstaten og ytringsfriheden. Hvis EU ikke kan forsvare disse værdier hjemme, er det utroværdigt, at EU slår til lyd for dem ude.

Med blikket rettet mod Ungarn har forsker og idehistoriker Jan-Werner Müller stillet spørgsmålet: »Kan et diktatur være medlem af EU?«. Ganske vist har Ungarn endnu ikke udviklet sig til et diktatur, men EU har forsømt enhver mulighed for at trække en streg i sandet og sige: ’Hertil og ikke længere’.

Jeg er overbevist om, at Storbritannien fortsat vil være et liberalt demokrati, selv hvis landet træder ud af EU; modsat vil Ungarn og Polen fortsat være EU-medlemmer, selv om de ophører med at være liberale demokratier. I de selvsamme lande, hvor principper om frihed og et samlet Europa for tre årtier siden vandt frem, er de selvsamme principper ved at blive pillet fra hinanden.

Hvad kan EU gøre? Man har forsøgt sig med en procedure, der skal få Polen til at tage hånd om ’systemiske’ trusler mod retsstaten, herunder protokoller i forhold til traktatbrud. Selv om det er en symbolsk vigtig udvikling, har den i det store hele været ineffektiv. Polens egen ombudsmand, Adam Bodnar, vurderer, at retsstaten allerede er alvorligt undergravet, og landets forfatningsdomstol er svækket. Bruxelles har spillet skak mod en kickbokser – og kickbokseren vinder.

For første gang nogensinde har EU taget artikel 7-proceduren i EU-traktaten i brug, da man har fundet alvorlige og vedvarende brud på EU’s grundlæggende værdier i Polen. Artikel 7 indebærer sanktioner, der blandt andet kan medføre en suspendering af Polens stemmerettigheder i unionens beslutningsprocesser. Men det kan kun indtræffe, hvis alle andre medlemsstater bakker op om det. Og det vil ikke ske, for Ungarn bakker Polen op, og Polen bakker Ungarn op.