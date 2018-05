Sisse Sejr-Nørgaard: Henrik Palle må være træt af sit job for at skrive så mavesurt om Eurovisions-festen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Kære Henrik Palle. Du virker træt.

I al fald i din anmeldelse af Eurovision Song Contest i lørdags. For når verdens største sangkonkurrence har samme effekt på dig, som – og nu citerer jeg fra din anmeldelse - en livskrise: Trættende, tærende og trøstesløst, så kunne det være, at du skulle bruge dine kræfter andetsteds. Din anmeldelse var alt for forudsigelig og mavesur. Det ligner ikke dig.

Så lad mig tage den her for dig. Jeg er nemlig en af dem, som elsker oppumpet scenografi, blændende lys, pyroteknik og fjollede værtinder. Det, du kalder en fetich, ville jeg kalde underholdning. Jeg elsker Eurovision som en kulturinstitution, skabt for at skabe fællesskab – og i dag tilmed det eneste kulturprogram, der forener et presset Europa (plus det løse). Her mødes vi den første uge i maj med vores venner i San Marino, Malta, Ukraine og så videre og ser, griner, lytter, stemmer og tuder i fællesskab over noget andet, end de mange kriser, som vi ofte forbinder hinanden med.

Eurovision Song Contest leverede spænding hele vejen til rulleteksterne. 26 lande dystede lørdag i verdens største sangkonkurrence. 26 landes artister som allerede havde klaret skærene fra de benhårde semifinaler, der blev vist tirsdag og torsdag. Og lad mig bare sige nu - finalefeltet var det stærkeste i årevis.

Vi mødte den ukrainske vampyr med flair for at memorisere engelsk og for at hamre klaver i et hav af pyro-flammer

Musikken var i år, som alle år, et sælsomt mix af tankstationspop, outreret fantasypop, balladepop, europop, ’popera’ og så the odd one out; metal. Eller som DR’s forrygende kommentator, Ole Tøpholm, kaldte det; rock.

Vi mødte den ukrainske vampyr med flair for at memorisere engelsk og for at hamre klaver i et hav af pyro-flammer. Vi flirtede med svenske Benjamin Ingrosso, som var legemliggørelsen af en TGIF-gif, for hold op hvor vi glæder os til fredag, hvis han danser med. Vi hujede over Bulgariens ligestillingssang, som måske – måske ikke – var en opsang til resten af Europa. Hønsede med den israelske vinders (i min optik rædsomme melodi men med vigtigt #MeToo-budskab) særlige dans, og ja så fungerede musikken bedre for den Beyoncé-wannabe-agtige konkurrent fra Cypern.

Vi buhede af Norges genbrug af Alexander Rybak, som vandt det hele for snart 10 år siden, men vitterligt ikke var kommet videre. Måbede over den estiske sangerinde, hvis kjole voksede i takt med hendes toner. Elskede alt Østrig gjorde. For slet ikke at tale om de bævrende hager og våde øjne, som opstod i kølvandet på den tyske sang om at miste sin far, leveret af Michael Schultze med rødder i det danske mindretal syd for grænsen.

Og Danmark var, vores 9. plads til trods, også mere end leveringsdygtige. Ja, faktisk blev Rasmussen med vikingesangen ’Higher Ground’ fremhævet af selveste ’Harry Potter’-forfatteren J.K. Rowling på Twitter under showet, dels fordi fortællingen i sangen handler om at sprede fred, dels fordi hun elskede deres skæg. Og vikingernes smukke, teatralske snevejr, de vejrende sejl og den syng-med-venlige sang, blev også honoreret i stor stil af seerne.

Den snævre, anmelder-godkendte musiksmag finder du ikke her, ligesom humoren i showet også gerne er en kuriøs balancegang

Og ja, der var en masse elendigt musik også. For det er Eurovision. Den snævre, anmelder-godkendte musiksmag finder du ikke her, ligesom humoren i showet også gerne er en kuriøs balancegang. Ingen kommer til at gøre det så godt som svenskernes Petra Mede i 2013 eller blive ligeså omdiskuteret, som da vi selv rimede hele vejen igennem showet i 2001.

Og hvorfor jeg heller ikke kan give fuldt hus i anmelderhjerterne er også, at Portugal malkede deres værtsskab for reklame. Intet handlede om Europa, alt handlede om Portugal – og selvom det er helt lovligt, så er det lidt som at sidde ved siden af den selvfede reklamechef til tre middagsselskaber på en uge; røvsygt.