Gymnasieelev: Selv om jeg konstant spytter 12-taller ud i psykologi, kan jeg ikke komme ind på psykologiuddannelsen

Nu om dage lever vi i et præstationssamfund. Bedømmelserne af vores evner vil ingen ende tage. Der er som sådan ikke noget galt i at blive bedømt. Men det er simpelthen for langt ude, at vi gymnasieelever skal kunne præstere 100 procent i alt fra idræt og fysik til drama og engelsk for overhovedet at få lov til at søge ind på en uddannelse, som omhandler noget helt femte som psykologi.

Hvordan kan man retfærdiggøre at afvise dygtige unge mennesker fra en uddannelse, baseret på et karaktergennemsnit, som bl.a. er baseret på vores viden om fysikkens verden, og hvor gode eller dårlige vi er til fodbold? Det giver jo fin mening, hvis vi vil være sportsstjerner eller studere fysik, men hvis det ikke er det, man vil, så er det helt og aldeles uretfærdigt, at systemet er skruet sammen på den måde, som det er.

Vores uddannelsessystem fungerer på den måde, at selv om jeg konstant spytter 12-taller ud i psykologifaget, så kan jeg stadig ikke komme ind på psykologiuddannelsen, hvis jeg har dårlig kondi eller er dårlig til tal.

For der er ingen kære mor, når det kommer til karaktergennemsnit. Alle dine præstationer i løbet af dine tre år på gymnasiet bliver skåret over en kam, og der er intet, du kan gøre ved det.

Man kan selvfølgelig altid søge ind på kvote 2, men fordi mange unge bliver nødt til at gøre det, bliver karakterkvotienten også presset endnu mere i vejret, for hvert år der går.

Derudover skal man også have relevante oplevelser, som f.eks. længerevarende udlandsophold eller frivilligt arbejde for at få en plads på kvote 2. Det vil altså sige, at selv på kvote 2, hvor de, der ikke har et højt nok gennemsnit til kvote 1, kan søge, er kravene usandsynligt høje. Der findes uddannelser, hvor karakterkvotienten er højere end 12. Der findes uddannelser, hvor man skal være bedre end det bedste, man overhovedet kan være ifølge karakterskalaen. Hvordan kan det være fair? Jeg synes, at det er helt og aldeles åndssvagt.

For at gøre universitetsoptagelserne mere fair kunne man jo indføre optagelsesprøver på alle uddannelser. Det eneste, der burde være relevant for, om jeg kommer ind på psykologistudiet, er mine evner inden for netop dette felt. Ikke mine evner i matematik og ikke mine evner i idræt.