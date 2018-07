Fagbosser til ligestillingsministeren: Det er på tide at gøre noget

Det engelske system er simpelt og billigt. Det stiller stort set ingen krav til virksomhederne. Men det gør løngabet konkret for ansatte, offentligheden og virksomhederne. Når løngabet er konkret og offentligt, så er det lettere for de ansatte at tage det op til diskussion internt. Virksomheden vil have en anledning til selv at overveje sine politikker og mål. Endelig vil den årlige indrapportering gøre det muligt for de ansatte og offentligheden at følge med i udviklingen af gabet og tage det op til debat. Løngabsrapporteringen vil være det lille puf, der både har evnen til at sætte gang i og opretholde arbejdet for ligestilling på arbejdsmarkedet.

Årsagerne til løngabet er mange. Vi kan ikke bare fjerne gabet med et forbud. Vi skal have fundet de mange gode løsninger til at få det lukket. Løsningerne skal findes i den måde, skolerne hverver elever, den måde, vi alle sammen taler om forskellige uddannelser på, men ikke mindst i den måde, virksomheder ansætter og forfremmer på. Det engelske eksempel viser, at det er muligt at sætte en sådan proces i gang med simple og billige midler, nemlig ved at gøre gabet synligt og konkret for os alle. Det handler om at igangsætte en diskussion af ligestillingen i arbejdslivet og de mål, vi sætter os som samfund og som virksomheder.

Og vigtigere endnu vil de årlige indrapporteringer gøre det muligt for virksomheder, ansatte og det omkringliggende samfund at følge med i, om det går fremad. Små løsninger kan lukke store gab. Lad os se at komme i gang.