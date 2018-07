Mattias Tesfaye og Kaare Dybvad Bek: Skru ned for lommepengene, og send børnene på arbejde

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Man har et hjerte af sten, hvis man ikke får ondt af den lille rødhårede knægt, der i ’Busters verden’ cykler ud på Brønshøjs villaveje med to kasser Tuborg på den enorme Longjohn. Skolen forsømmes for at passe det job, hvor han overfaldes af kvarterets hunde og kun med nød og næppe undgår at blive kørt over af lastbiler i fuld fart.

Fra Jeppe Aakjær til Bille August har dansk kulturliv fremstillet børns arbejde som udnyttelse af billig arbejdskraft og en trussel mod deres muligheder for at få en uddannelse. De fleste havde ret i deres samtid, men deres billede af arbejdet er groet fast og er blevet en del af den danske opfattelse af børn og unges udvikling: Arbejde ødelægger dig, mens uddannelse bygger dig op. Jo længere på den trygge skolebænk, før de møder det hårde arbejdsmarked, desto bedre.

Vi er uenige. Vi ønsker os mere, ikke mindre, børnearbejde. Vi tror på, at du ved at tage konkret ansvar uden for familien og skolens trygge og tilgivende rammer får nogle erfaringer, som gør dig i stand til at træffe vigtige livsvalg. Som giver stolthed og selvsikkerhed i erkendelsen af, at man ikke spiller med handikap eller har helikopterforældre i luften over sig. Man er et tandhjul i den maskine, som arbejdspladsen er, og man kan se den konkrete forskel, man har gjort, når det er fyraften. Du ranker ryggen i visheden om, at netop din indsats er nødvendig for at få hjulene til at dreje rundt.

Det er en fordel, uanset hvilken vej man senere vælger. Gør man ikke de erfaringer tidligt, bliver de dyrere senere. Det fik man et indblik i, da en ung studentermedhjælper klagede sin nød i Djøf-bladet for nogle år siden: Kunne det passe, at man skulle lave kaffe og tage kopier? Redaktøren svarede venligt, at man altid skal stikke en finger i jorden på en ny arbejdsplads og siden kan bede om bedre opgaver. Indlægget var et forvarsel om den fremtid, der venter, hvis unge aldrig lærer arbejdspladsens natur, før de har siddet 25 år på skolebænken.

Desværre går det den forkerte vej. Ifølge Beskæftigelsesministeriet er andelen af unge under 18 år, der har fritidsjob, faldende for alle aldersgrupper. For de 13 og 14-årige er det faldet med mere end en tredjedel på det seneste årti. Titusindvis af børn og unge berøves de tidlige arbejdserfaringer, der giver selvsikkerhed og erfaring.

En del handler om de jobs, østeuropæere har fået i f.eks. gartnerier og med reklameuddeling. Men for den største del er det helt og aldeles vores egen skyld. Vi bevæger os langsomt i retning af et samfund, hvor det bliver stadig besværligere for virksomheder at ansætte helt unge, samtidig med at vi som forældre stikker så store lommepenge ud, at færre unge gider besværet med et fritidsjob.

Det første kan vi gøre noget ved på Christiansborg. For nylig opdagede vi, hvordan unges løn fra fritidsjobs bliver modregnet i lavtlønnede forældres boligstøtte. En vanvittig regel, der forhindrede unge i at få de arbejdserfaringer, deres forældre måske ikke har mulighed for at give videre. Det lykkedes os heldigvis at få reglen afskaffet. Herfra må vi kunne give håndslag på tværs af de politiske fløje på at skabe et ungdomsarbejdsmarked, der både yder beskyttelse, men også gør det muligt at ansætte helt unge eller børn. Vi håber for eksempel, at flere kommuner vil lade sig inspirere af Horsens, hvor der nu ansættes 13-17 årlige i fritidsjob på plejehjem.