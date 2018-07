Ph.d.-studerende: Det hele bliver ligegyldigt, hvis alt er afgjort af dna

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Islændingene bliver tvunget til at dna-teste en hval, integrationsministeren vil angiveligt dna-teste en dreng; den danske ambassadør i Japan siger i P1 Morgen, at japanere er genetisk disponerede for at tænke kollektivt og hjælpe hinanden.

Måske er det bare sådan, at når man først lægger mærke til noget, så ser man det alle vegne, men jeg synes, at genetik og dna popper op flere og flere steder i den offentlige debat.

Da jeg over frokostbordet lufter min forundring over, at en dansk ambassadør kan bruge genetik som forklaring på, hvorfor japanerne har et velfungerende katastrofeberedskab, genfortæller en kollega et eksperiment, han har hørt om: Nogle rotter fik stød, når de spiste en bestemt slags mad, og det holdt de så op med. Næste generation af samme rotte ville heller ikke spise af samme slags mad.

Det er dansk at hygge sig, fordi det ligger i vores gener

En anden mener, at Japan da vist også var isoleret i mange år, og at det derfor lyder meget rigtigt, at deres arvemasse er forholdsvis uforstyrret, og voila: Japaneres genetiske disponering for at være gode til at hjælpe hinanden var sandsynliggjort over frokostbordet.

For mig er dette symptomatisk for en kedelig essentialistisk tone, som kredser om en søgen efter det egentlige, det oprindelige og meget gerne – i en elegant cirkelslutning – også forklaringen på dette: Det er dansk at hygge sig, fordi det ligger i vores gener, og det ligger i vores gener at hygge sig, derfor er det dansk. Samme cirkelslutning ligger der i at ville dna-teste for at se, om en dreng nu også er rigtig dansk: Danskere har de og de gener, og det er altså dem med disse gener, der er danske.

Vi slipper for alle de der diskussioner, som opstår, når f.eks. ateister som mig sætter spørgsmålstegn ved, om Danmark nu også er et kristent land, hvis vi bare kan bevise, at kristendommen er noget, som ligger i vores genetik. Det er ikke engang noget, som vi er genetisk disponerede for, og som måske kan aktualiseres. Det er faktisk noget, vi er genetisk forudbestemt til, præcis som de kollektivt tænkende japanere. Det er selvfølgelig at sætte det genetiske argument på spidsen, men jeg bliver bange for, at vi er på vej derhen med stormskridt. Måske er vi der allerede?

Det, jeg finder foruroligende, er den lethed, hvormed genetiske forklaringer bliver optaget i den almindelig snak over frokostbordet

Det er ikke, fordi jeg tvivler på det videnskabelige i genetik eller i epigenetik. Der foregår uden tvivl vigtig og banebrydende genetisk forskning, som kan forklare mange ting og bringe os tættere på at kunne kurere kræft. Men som lægperson har jeg ikke den ringeste mulighed for at vurdere dette videnskabeligt. Efter at have læst videnskab.dk – som er på et populærvidenskabeligt niveau, hvor jeg kan være med – har jeg forstået, at epigenetik er det, som handler om, at gener kan tændes eller slukkes af forskellige udløsende faktorer i miljøet, som f.eks. traumer over at få stød, når man spiser en bestemt slags mad.