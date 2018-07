Klimaforsker: »Vi er nødt til at forbinde klimakrisen til folks følelser, hvis det skal lykkes at få dem til at handle i tide«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Når fakta ikke er nok«. Således indleder den anerkendte klimaforsker og formidler Katharine Hayhoe sit bidrag i juni måneds udgave af det naturvidenskabelige tidsskrift Science. Som Katharine Hayhoe skriver, kan man spørge sig selv, hvordan det kan være, at vi gang på gang hører om de menneskeskabte klimaændringer, om hvilke der er overvældende videnskabelig enighed, uden at der hverken fra politisk side eller på det personlige plan bliver reageret tilstrækkeligt?

Et billede af en udsultet isbjørn på en enlig isflage er, nuvel, et sørgeligt syn, vil mange mene. Dog kan dette være svært at relatere til, og mange vil næppe modificere deres væremåde. En større afsmeltning af Antarktis end ventet sker i øjeblikket, men det er ligeledes langt fra Danmark, og konsekvenserne for vores land er ikke umiddelbart til at forstå, og få vil gøre noget for at undgå dette.

Jeg ønsker, at Danmark skal bestå, som vi kender det, eller i det mindste kun undergå minimale forandringer

Den usædvanlige varme forsommer har mange nydt, alt imens landmænd, jordbæravlere og plantageejere har mærket konsekvenserne. Ud over manglen på sankthansbål og at spare på vandingen af græsplænen har de fleste kun været perifert berørt, og folk har næppe ændret flere af deres vaner.

De to farligste myter i klimadebatten er ifølge Katharine Hayhoe (1) Klimaændringerne er uden betydning for mig, og (2) Der er intet, jeg kan gøre ved klimaændringerne.

Hvad driver disse to myter? Og hvorfor er fakta ikke nok til at drive til handling, når det uomtvisteligt er bevist, at de nuværende klimaændringer er menneskeskabte? Hayhoes bud på, hvorfor disse myter er så sejlivede, er enkel. Når folk har svært ved at relatere til problemerne, bliver deres forsvarsmekanisme automatisk aktiveret, og de førnævnte myter opstår.

Selv er jeg vokset op i skønne landlige omgivelser med dejlige danske somre samt mulighed for at lege i sneen om vinteren. Som mor til to ønsker jeg, at mine børn skal have samme mulighed.

Jeg ønsker, at mine børn skal vide, at isbjørne ikke kun lever i fangenskab, men også vildt. Jeg ønsker, at mine børn skal kunne få samme kendskab som mig til de naturlige danske kyster. Jeg ønsker, at min børn skal kunne nyde godt af den danske natur og dets afgrøder, være det havregryn til morgenmad eller jordbærtærte efter skole. Jeg ønsker, at Danmark skal bestå, som vi kender det, eller i det mindste kun undergå minimale forandringer. Og det kan lade sig gøre!

Selv sne vil ende med at være en skrøne blot for vores børn.

Løsningerne er der, men vi skal gribe ud efter dem, før det er for sent! Vi kan omlægge til grøn energi, bygger lav-energihuse, klimasikre kyststrækninger og byer, omlægge transportsektoren til mere og bedre offentlig transport samt flere elektriske biler. Vi kan ændre vores forbrugsvaner ved for eksempel at støtte cirkulær økonomi, spise mindre oksekød og i stedet for to årlige rejser til Thailand nøjes med en hvert andet år – eller endnu bedre: holde ferien i Europa.

Ellers ender vi, i metaforisk forstand, som isbjørnen, der driver rundt efter føde. Jordens ressourcer kommer under endnu mere pres, hvis klimaændringerne forsætter med sammen hastighed, hvilket i vores overbefolkede verden nemt vil kunne udløse konflikter.

Ellers kommer vi til at kæmpe en evig kamp imod vandmasserne, fordi selv små stigninger i havniveauet vil føre til langt hyppigere oversvømmelser, som på sigt vil føre til, at landarealer går til.