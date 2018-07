Niko Grünfeld om heftig kritik af kunstkøb: »Hvad er det, der i en sådan grad kan få solstiksramte politikere til tasterne? Jo, det er et kunstværk«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er almindelig kendt, at sommerferien er højtid for pseudonyheder.

Måske derfor har historien om, at vi i et enigt billedkunstudvalg i København har brugt 10.000 kroner på et kunstværk, der henviser til døden, fået luft under vingerne?

Eller måske er synet på kunst ganske enkelt blevet så fikseret på retoucheret pænhed og glittet overflade, at det, der stikker ud, per definition skal sables ned?

I så fald skræmmer det mig.

For mig er kunst nemlig netop værker, der tør skabe debat. Og der skal – om noget – være højt til loftet, når vi har med kunst at gøre.

Med værket ’Dødsfald’ har flere politikere set deres snit til at høste lidt billige point, for det er altid er nemt at latterliggøre kunsten.

Men hvad er det, der i en sådan grad kan få solstiksramte politikere til tasterne? Jo, det er et kunstværk, der i al sin enkelthed vækker følelser. For mig handler værket om de refleksioner, dødens nødvendighed kaster i hovedet på os. En slags moderne memento mori. Og dermed: Hvad får vi ud af tiden, mens vi er her?

Hvad er det for spor, vi sætter? Hvad er det for en historiefortælling, der bliver skabt i den tid, vi er her? Og hvad er det for et samfund og en klode, vi efterlader os?

Kunst bliver aldrig en valuta på linje med jyske dollars og engelske pund

Værket er ét blandt flere tusinde kunstværker, som København siden 1897 har erhvervet sig til glæde for borgere i alle samfundslag.

Kunst, der er tilgængeligt i københavnernes hverdag er nemlig kunst, der rykker.

Og det er fuldstændig på sin plads, at sosu-assistenten har adgang til kunst på plejehjemmet, ligesom jeg i den grad under vores børn og unge, at kunstværker får lov at præge indersiden af de folkeskoler og institutioner, de tilbringer årevis i.

Kunst bliver aldrig en valuta på linje med jyske dollars og engelske pund. Og det er heller ikke meningen. Meningen er dybde, debat og refleksion. Ikke debat for provokationens skyld, men debat, fordi et levende demokrati tåler og dyrker det frie ord såvel som den frie pen.

Da Anden Verdenskrig var ved at dræne England for midler, foreslog den britiske finansminister, at man skar i kunststøtten for at finansiere krigsindsatsen. Til den svarede Winston Churchills: »Hvad er det så, vi kæmper for?«

Jeg kunne dårligt være mere enig.