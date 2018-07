Psykolog: Forældres ret går ikke nødvendigvis hånd i hånd med barnets bedste

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vort samfund er fuldt af ejendommelige dilemmaer. Sådan er det i hvert fald med forholdene for de udsatte børn: Hvordan skal de hjælpes og, ikke mindst, hvornår skal de hjælpes?

I årevis har det lydt, og ofte med rette, at de kommunale medarbejdere har reageret for sent. Man kan jo blot tænke på sager fra Slagelse, Rebild, Esbjerg, Tønder og Brønderslev. Så stilles vi over for manglende eller for sene indgreb på grund af dårlige beslutninger om børn, desværre alt for ofte baseret hensynet til forældrenes rettigheder.

Og nu kan vi så konstatere, at de kommunale medarbejdere foretager langt flere sociale underretninger end hidtil set.

Retssikkerhed er blandt de grundlæggende rettigheder i vort samfund, og vor lovgivning søger at beskytte børn

Positivt? Ikke ifølge Anders Jerichow (AJ) der i lederen her i avisen 23.7 falder i den kendte grøft: For mange underretninger lægger gift ud for samarbejdet mellem forældre og de pædagogiske medarbejdere, det er synd for forældrene, og for at det ikke skal være løgn, ødelægger underretningerne ifølge AJ også familielivet.

Men hensigten med sociale underretninger er jo netop at finde frem til, om man kan forebygge, at børn og familier kommer i alvorlig mistrivsel.

Selvfølgelig skal forældres retssikkerhed håndhæves. Her har vi faktisk stolte demokratiske traditioner. Men det løser ikke det problem, at der er en gruppe børn, der lever i familier præget af svigt og mistrivsel.

Selvfølgelig skal forældres retssikkerhed håndhæves. Her har vi faktisk stolte demokratiske traditioner. Men det løser ikke det problem, at der er en gruppe børn, der lever i familier præget af svigt og mistrivsel.

Og her er så modsætningen mellem på den ene side forældrenes legitime krav på at leve deres familieliv uden indblanding fra det offentlige og på den anden side børns lige så legitime krav på at blive beskyttet. Så spørgsmålet er: Hvem sikrer børnene, hvis medarbejdere er for tilbageholdende med at underrette?

Hvem sikrer børnene, hvis medarbejdere er for tilbageholdende med at underrette?

Modet til at træffe beslutninger og vælge fra og til er nødvendigt, fordi forældres ret ikke nødvendigvis går hånd i hånd med barnets bedste. Og fordi de politisk korrekte holdninger ofte handler mere om voksnes rettigheder end om børns behov.

Vi harfaktisk en brugbar lovgivning og en konvention om børns rettigheder, der kan vise en farbar vej.

Men det bliver en lang og tung vej at gå, før vi får rettet op på de kummerlige forhold, der endnu hersker i mange kommuner, hvis holdninger som dem, AJ præsenterer, skaber for mange benspænd for det gode sociale arbejde, der er under udvikling mange steder.