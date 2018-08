Arkitekt og geolog: Folk vil måske genoverveje, hvor det nye sommerhus skal bygges, hvis de kan se, hvor højt vandet står i år 2100

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Problemet er ikke, om klimaet bliver varmere, og om havet stiger. Det løb er kørt.

Den danske sommer er hed, medens Antarktis smelter hastigere end nogensinde.

Det er kun et spørgsmål om, hvor højt bølgerne når, og hvor meget af Danmark de æder på deres vej. Også det har forskerne ganske godt styr på. FN’s internationale klimapanel konstaterer, at havet sandsynligvis vil stå mindst 1 meter højere om en menneskealder i år 2100.

Det lyder ikke af meget, men det meste af Danmark er lavtliggende, så effekten bliver dramatisk ved kysterne. Især fordi vejret samtidig bliver voldsommere. Alligevel bygger folk gerne sommerhuse ude ved kysterne, og de får tilladelse til det. For effekterne af klimaændringerne fylder meget lidt i vores beslutninger.

Vi ved alle sammen, at havet stiger, men vi handler ikke efter det. Derfor bliver vi om nogle år tvunget til at tage en masse dyre og dårlige beslutninger, fordi havet truer de nye sommerhuse, og ejerne kræver kystsikring. Men den selvsamme kystsikring, som skal beskytte de lokale værdier, ødelægger den natur, der fik folk til at bygge sommerhusene i første omgang.

Når vi bygger hus, og når politikerne planlægger bydele, skal det sidde på rygmarven, hvor vandkanten er placeret om 100 år

Konsekvenserne af klimaforandringerne er nemlig svære at begribe, for vi mennesker reagerer ud fra det, vi kan se og røre ved. Derfor skal klimascenariet gøres synligt og fysisk.

Visheden om et langsomt stigende havspejl skal udfordre vores beslutninger, så vi forbereder os på en fremtid, der ændrer de danske kyster. Det skal simpelthen plantes i vores bevidsthed, så vi tænker det ind i hverdagen.

Vi skal møde den våde fremtid ofte og på steder, som vi i dag er fortrolige med og tager for givet. Ellers kommer vi ikke til at tænke fremtiden ind i vores beslutninger.

Derfor skal vi etablere fortællinger, der er til at forstå, på samme måde som lokalsamfund spejler deres identitet og kulturarv i konkrete fortidsminder. Ribes højvandsmærker minder om, hvor højt havet stod under stormen i 1911, og i dag skal vi etablere markeringer, der fortæller om fremtidens højvande.

Vi skal rejse højvandsmærker, der markerer lokale forandringer i landskabet og udstiller dets sårbarhed over for et langsomt stigende hav. Når du går ude i naturen og beundrer kystlandskabet, skal du i selvsamme øjeblik se markeringer af, hvor højt vandet kommer til at stå i fremtiden. Du skal gøres opmærksom på, hvor højt vandet vil stå om kun en menneskealder i år 2100.

På Møn finder du den naturskønne fredede ø Nyord. Her skal du tydeligt påmindes om, at området løbende forsvinder i havet over de næste 80 år, og at det ikke er noget, vi kan forhindre. Kystsikrer vi øen med diger, vil den samtidig ophøre med at være natur, fordi jævnlige oversvømmelser er en del af dens natur.

Derfor er øen et velegnet sted at vise konsekvenserne af det stigende havspejl. En håndfuld spredte mindesmærker illustrerer her, at når havet er steget den ene meter, vil kun den højeste tredjedel af Nyords 5 kvadratkilometer stå over vandet.

I dag kommer folk til øen via den populære vandrerute Camønoen, og her vil de forstå, at en stor del af den rute, de gik ad til Nyord, vil forsvinde. Historien er den samme ved den jyske vestkyst, på Sydfyn, Amager og mange andre steder, hvor lignende mærker kan være en vedvarende reminder, der giver stof til eftertanke og inspiration til langsigtede løsninger.

Hvis vi placerer husene uhensigtsmæssigt, bliver det rigtig dyrt for vores børn, som vi tvinger til at kystsikre. For ellers må de forlade vores gamle hjem og blive klimaflygtninge i de store byer, medens de gamle huse forfalder ensomt i vandkanten.

I dag taler vi langt om længe om klimaforandringer. Men vi er, som vi er. Indtil vi kan se og føle konsekvenserne af dem, tager vi dem ikke med i vores beslutninger.