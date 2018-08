Henrik Marstal: Burkaforbuddet har gjort Danmark lidt mindre

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Et af mine håb for dansk politiks fremtid har med feminisme at gøre. For jeg håber virkelig, at de politiske beslutningsprocesser fremover vil blive præget af feministiske tilgange, ikke mindst inden for de områder, hvor personlig frihed og integritet vægtes højt.

De feministiske tilgange i dansk politik er dog en mangelvare. Det er det såkaldte tildækningsforbud, som træder i kraft i dag, et kun alt for tydeligt eksempel på.

Hvis beslutningstagerne – Venstre, Konservative, Socialdemokratiet (minus Mette Gjerskov), Dansk Folkeparti samt to fra Liberal Alliance – havde haft sådan en tilgang, ville de formodentlig aldrig have fundet på så meget som overveje sådan et forslag.

Det er der flere årsager til:

For det første er det et feministisk grundprincip, at retten til egen krop – og dermed også påklædning – er ukrænkelig. Enhver bør have lov til at indhylle sin krop i præcis den beklædning, vedkommende finder mest rigtig, så længe det ikke støder den offentlige moral eller fremstår truende.

Vi ved fra niqab- og burkabrugere, at oplevelsen af personlig frihed og integritet kan være en afgørende motivation for at bære den. I efteråret bragte magasinet Format eksempelvis et interview med en kvinde, som pointerede, at hun bar niqab af ren og skær gudfrygtighed. Det var ikke på grund af ægteskabelige konventioner, hun gjorde det – hun var nemlig fraskilt.

Selv om rapporten konstaterede, at det præcise antal af niqab- og burkabrugere herhjemme er umuligt at fastslå, pegede dens evidens i retning af, at antallet af førstnævnte er uendelig få

Her ville enhver feministisk indstillet politiker have respekteret det frie valg af påklædning og dermed afstået fra at lovgive om den.

For det andet er det et feministisk grundprincip, at de patriarkalske grundstrukturer bør udfordres, fordi de har undertrykkelse på baggrund af køn som deres egentlige formål. Men disse strukturer bliver nu engang bedst udfordret ved at fokusere på årsagen til dem, ikke på virkningen af dem.

Derfor ville enhver feministisk indstillet politiker i stedet have brugt energien på at fremme eksistensen af en mindre patriarkalsk muslimsk kultur i Danmark, sådan at færre kvinder overhovedet var tvunget til at gå i niqab eller burka i første omgang. Og som bekendt er der forskel på at bære en beklædningsgenstand frivilligt og så at være tvunget til det.

For det tredje er det et feministisk grundprincip, at eftersom kvinder langt oftere end mænd bliver påført skyld og skam alene på grund af deres køn, udseende eller fremtoning, vægtes hensynet til kvinders personlige integritet og frihed særlig højt.

Derfor ville enhver feministisk indstillet politiker have afstået fra at gentage historiens gang på dette område. Det vil sige, lade være med at holde kvinderne personligt ansvarlige for valg, som de er blevet påtvunget af patriarkalske strukturer. For det er, som Morten Østergaard (R) formulerede det i et interview i Berlingske 10. april »en straf af ofrene«.