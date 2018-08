EU slog Trump, men lad ham endelig blive i troen om, at han bankede os på plads

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I forrige uge mødtes EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, med præsident Trump i Washington. Kommissionsformanden skulle forhindre, at Trump satte handling bag sin trussel om en straftold på 25 procent på biler importeret fra EU, hvilket ville have ramt den europæiske bilindustri hårdt og kostet masser af arbejdspladser i EU. Og udløst modforanstaltninger fra EU og dermed for alvor fyret op under en handelskrig mellem verdens to største økonomiske supermagter.

Trump selv – selvfølgelig – og nogle medier herhjemme og i udlandet udlagde mødet som en sejr for Trump, fordi han tilsyneladende fik vristet en række indrømmelser ud af Juncker. Ved nærmere eftersyn synes konklusionen dog den stik modsatte, nemlig at mødet var en stor sejr for EU. For Juncker har tilsyneladende ikke givet Trump én eneste reel indrømmelse.

For det første fik Juncker overtalt Trump til at love at sætte truslen om straftold på biler og andre varer i bero – i hvert fald i de kommende fire måneder – hvilket var topprioritet for EU. Man enedes også om at se på en reform af verdenshandelssystemet WTO, der regulerer reglerne for den globale verdenshandel, for bedre at kunne tackle især Kinas omgåelser af reglerne.

Også dette punkt er vigtigt for EU. Til gengæld fik Trump lovning på, at EU vil købe flere amerikanske sojabønner og flydende naturgas kaldet LNG. Juncker lovede også mere snak om at øge samhandlen på en lang række andre varer, men intet konkret. Det blev ved snakken.

Øget køb af flydende naturgas fra USA er også i EU’s interesse for at mindske afhængigheden af russisk gas. Men det vil ifølge flere eksperter tage flere år at få infrastrukturen på plads til at modtage mere gas fra USA. Og det vil kun ske, hvis prisen er lav nok til, at det kan betale sig at sejle gassen over Atlanten fra USA i forhold til at købe gas fra f.eks. Norge eller Rusland.

Endelig er der sojabønnerne. Trumps tweet efter mødet om, at »EU-officials« (her mener han nok EU-Kommissionen) ville købe flere amerikanske sojabønner er komplet meningsløst. For som cheføkonom i den schweiziske storbank UBS Paul Donovan blandt andet noterede efter topmødet, så er det den enkelte landmand i EU, der beslutter, hvor han køber sine sojabønner, ikke EU-Kommissionen.

EU vil sandsynligvis også helt af sig selv købe flere sojabønner fra USA, fordi Kina er begyndt at opkøbe alle brasilianske sojabønner som følge af Kinas straftold på amerikanske sojabønner. Junckers succes skyldes ifølge den amerikanske finansavis Wall Street Journal især, at han og hans folk hjemmefra havde fabrikeret nogle store farvede kort med få påtrykte argumenter og budskaber, som de holdt op og viste Trump, der ifølge forlydender ikke bryder sig om lange komplicerede notater, rapporter og plancheshows. Det viste sig at være et smart træk – og derfor skal Juncker bæres i guldstol.

Lille Danmark med en eksport, der udgør hele 50 procent af vores samlede bnp, kan også ånde lettet op for en stund.

Ro på nu, så vi kan få bragt uligheden ned og gjort noget ved miljøet.

Nu kan vi så bare håbe på, at ingen sladrer til Trump, så han føler sig snydt og trækker sig fra aftalen med Juncker efter kort tid – lige som det skete i maj over for Kina. For så blusser handelskonflikten op igen, og lige nu har vi brug for det modsatte: ro på. Vi har brug for ro på handelsfronten, fordi det går rigtig godt lige nu for verdensøkonomien. Virksomhederne tjener gode penge og skaber masser af nye jobs. Og det er dem i bunden af indkomstskalaen, der de seneste år endelig har kunnet mærke fremgangen, ikke kun dem i toppen. Så uligheden falder.