Opråb fra prekariatet: Vi er billige, vi er fleksible, og vi stiller ingen krav

Prekariatet er den stadig voksende hær af løsarbejdere, os i de korte ansættelser, os, der ikke bliver lovet noget. Prekariatet lever af kriser, af tanken om kriser.

»Vi må ikke ansætte i øjeblikket«, siger cheferne, »der er krise, der er er usikkerhed, der er måske nedskæringer på vej. Men vi har brug for dig«.

Så mens gruppen af fastansatte skrumper ind, strømmer vi ind på arbejdspladserne, en slags græshoppesværm af vikarer, timelærere, freelancere, og hvad vi nu ellers kalder os. Bliver kaldt. Vi stormer frem – eller stormer og stormer – vi lusker måske nærmere. Med halen mellem benene, undskyldende smil. De fastansatte fyres, vi bliver og fylder huller ud.

Vi er billige, og vi er fleksible. Vi stiller ikke krav om forudsigelighed eller tryghed. Vi accepterer, at der i en periode pludselig ikke er noget arbejde til os, og at vi ikke ved, hvad vi skal lave om seks uger – eller om vi overhovedet skal lave noget.

Vi er nemme at have med at gøre. Vi stiller ingen krav, for så er der nok ikke arbejde til os næste gang. Hvem vælger den besværlige vikar frem for den samarbejdsvillige? Vi siger ja til arbejdsopgaver, vi ikke har erfaring med, vi forstår, at det er os, ikke arbejdspladserne, der må investere tid i at opbygge indsigt, kendskab, kompetencer.

Jeg gør mit arbejde godt, det er ikke det. Jeg forbereder min undervisning, jeg diskuterer med mine studerende, jeg forsøger at sætte tanker i gang hos dem. Jeg svarer på alle deres spørgsmål. Jeg kan altid svare på deres spørgsmål, også selv om jeg er ny og løstansat. Jeg fører dem til eksamen, og de, der skal bestå, består.

Det er min oplevelse, at de får noget ud af det hele. De virker tilfredse. De beklager sig ikke. Men de ved jo ikke, hvad de går glip af. De ved ikke, hvad alternativet er. Hvilket modspil de kunne få fra en fastansat underviser med 20 års erfaring i netop det fag eller tema, vi har.

Hvordan de ville kunne fordybe sig teoretisk, fordi hun har brugt hele sin uddannelse på netop det tema, som modulet handler om. Det, der gør mig vred, er at se veluddannede faste medarbejdere forsvinde, mens jeg bliver og arbejder videre. Og det er ikke mit ansvar, det er en ledelsesbeslutning; det siger jeg til mig selv igen og igen.

Det er en ledelsesbeslutning, eller måske er det ikke engang deres beslutning, måske er det regeringens beslutning med dens forbandede 2-procents nedskæringer hvert eneste fucking år.

2-procents nedskæringer: et princip hentet fra industrien, hvor effektivisering er en naturlig del af udviklingen, for sådan er teknologi. Maskiner bliver hele tiden hurtigere og hurtigere, billigere og billigere, bedre og bedre.

2-procents nedskæringer giver mening på en fabrik. Ikke på en uddannelsesinstitution, hvor både råstoffet og målet er viden, erfaring, formidling, refleksion, undersøgelse, diskussion, indsigt.

Hvor dum kan man være – at tro, at der hvert år er nye besparelser at hente? Hvor dum kan man være, at tage et princip fra en fabrik med maskiner og overføre det til mennesker?

Jeg siger ikke, at man ikke må skære ned, omorganisere, strukturere bedre. Jeg siger bare, at princippet om, at det nok giver mening hvert år at stramme lidt, er absurd.

Jeg elsker mit arbejde, siger jeg, jeg elsker at være her. Og det gør jeg. Jeg elsker det. Hvad skulle jeg ellers gøre? Det er den eneste måde, jeg kan få lov til at arbejde på.