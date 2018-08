Preben Harris: Stop de perspektivløse nedskæringer på kulturen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Midt i sommerheden bliver vi i Politiken mindet om de såkaldte grønthøsterbesparelser på kulturen. Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er blevet dømt til besparelser på 2 procent årligt uden at vide, hvornår det er slut med besparelserne, hvilket gør det svært for dem at disponere.

Det virker ubegribeligt og er efter min mening perspektivløst. De fire førnævnte institutioner er jo med til at fortælle, hvad det vil sige at være dansk. Netop i disse år, hvor det europæiske samarbejde i EU på flere planer har svære problemer:

Brexit, nationalistiske strømninger i blandt andet Polen og Ungarn, for slet ikke at tale om den voksende usikkerhed og angst, som mange medlemslande har for at miste deres eget ansigt og blot blive puttet ned i en stor gryde og sammen med de øvrige EU-lande kogt sammen til en klumpet melgrød, som fader Holberg ville have udtrykt det.

I stedet for at udbygge og intensivere vort kulturliv er man i fuld gang med at banke det tilbage til middelalderen.

Det økonomiske samarbejde i Europa er vigtigt, især efter at en byggespekulant er blevet præsident i USA. Og de enkelte landes kultur er også livsvigtig for eksistensen som selvstændige nationer. Og en frugtbar debat om kulturen mellem de enkelte EU-lande kan være en værdifuld inspirationskilde. Men hvad er det så, der sker i Danmark?

I stedet for at udbygge og intensivere vort kulturliv er man i fuld gang med at banke det tilbage til middelalderen. Derfor er det glædeligt at se, at den konservative kulturordfører, Naser Khader, vender tilbage til den konstruktive kulturpolitiske linje, partiet havde, da f.eks. teatrene i hovedstaden for små 30 år siden skulle have en ordning, der sikrede deres eksistens.

I slutningen af 1950’erne lod direktøren for Aarhus Teater, Poul Petersen. mig, en grønskolling på 23 år, lede Aarhus Teaters Forsøgsscene, så allerede fra min tidligste ungdom blev jeg klar over, hvor vigtigt samarbejdet mellem kulturens institutioner og stat og kommune er.

I starten af 1960’erne fik Danmark et ministerium, der skulle varetage kulturens interesser. Og Socialdemokratiet gik i spidsen, når det gjaldt kulturen, så selv om man ikke hørte til de mest smarte, når man som ung i slutningen af 1950’erne gik ind for ’socialdemokrabaterne’, var liste A både kulturglade og resultatsøgende, og derfor fik de min støtte.

Efter et besøg i Aarhus, hvor Danmarks første kulturminister, Julius Bomholt, havde været til premiere på en af mine forestillinger, inviterede han mig op på sit kontor til en samtale om Forsøgsscenen og dens repertoire. Han var en både nysgerrig og vidende mand, så jeg gjorde mig virkelig umage med at svare på hans spørgsmål.

Jeg har været mange år i teaterfaget – over 60 – siddet i bestyrelser og kommissioner og derfor truffet mange kulturministre, også uden for Socialdemokratiet, og skal her blot nævne den konservative Grethe Rostbøll, der var med til at give bestyrelserne på de enkelte teatre større indflydelse på de arbejdspladser, de havde ansvaret for.

Kulturen skal jo ikke ende som ren kulturhistorie

Men hvad er det, der sker i dag? Man går frisk og frejdig i gang med at spare 2 procent om året på de førnævnte institutioner, selv om deres vigtigste opgave er at fortælle os, hvad det vil sige at være danske. Og når netop de fire rammes hårdest af den måde, der høstes på, har man lov at sige, at dansk kultur er inde i en krise.