Snart færdiguddannet: Jeg slap igennem uden stress eller angst. Jeg var en af de heldige få

I disse dage er tusinder af studerende optaget på videregående uddannelser. De glæder sig. Det kan jeg godt forstå. Så lad endelig ikke dette indlæg ødelægge glæden. Jeg vil blot give en uforbeholden advarsel som næsten færdig studerende.

Med reformen er det vigtigere at lære hurtigt end at lære godt.

I det uddannelsessystem, vi har i dag, er fokus ikke på, hvem du er som menneske. Studiet interesserede sig ikke for trivsel eller dannelse. Fokus var udelukkende på karakterer og opnåede ECTS-point. Ikke fordi de ville give mig en god uddannelse – men fordi der var penge i opnåede ECTS, og fordi jeg skulle hurtigst muligt igennem systemet, ud på arbejdsmarkedet og fjerne min bagdel fra stolen, så nye kunne komme til. Der var ikke feedback. Der var ikke andet end et tal på en hjemmeside, da jeg blev bachelor.

Så kom fremdriftsreformen og satte en stopper for den sidste rest af frihed og rummelighed. Med reformen er det vigtigere at lære hurtigt end at lære godt. Der er ikke frihed til at læse på deltid. Der hersker i endnu større grad en perfekthedskultur, hvor akademiske fejl opleves som personlige fejl. At stå stille betragtes som at gå baglæns, fordi alle andre går fremad. I systemet har jeg kun den værdi, som mine karakterer angiver. Derfor er det hårdt, når karaktererne er dårlige i en verden, hvor de er det eneste værdifulde.

Måske er det sigende, at systemet begik en fejl i overgangen til kandidatstudierne. På bacheloren stod jeg registreret som Isabella. På kandidaten – efter reformen – er jeg bhn910.

Jeg slap igennem uden at rammes af hverken stress eller angst. Jeg var en af de heldige få. Hver femte danske unge mistrives og har problemer med den mentale sundhed. Vi må og skal bygge et bedre uddannelsessystem. Ikke et system, hvor de studerende klarer sig bedre – men et system, hvor de har det bedre. Et system, hvor stress og angst ikke skal være en selvfølge. Et system, hvor der er plads til fejl. Først og fremmest et system, hvor vi bliver til nogen og ikke bare til noget. Hvor unik ikke betyder perfekt, men simpelthen unik.

Så kære nye studerende. Jeg håber for jer alle, at I bevarer jer selv og ikke bliver reduceret til en slags kode på tre bogstaver og tre tal. Husk at jeres værdi som mennesker er mere og andet end jeres gennemsnit.