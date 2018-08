Scandic forsvarer sig efter kritik: En Instagram-konkurrence ændrer ikke på, at vi har investeret adskillige millioner i dansk kunst

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I et indlæg8.8. kritiserer journalist Sara Schlüter Scandic for at snylte på kunstnere og disses værker. Det sker i forbindelse med åbningen af vores nye hotel i Kødbyen. Kritikken er imidlertid uberettiget og forfejlet.

Sara Schlüter er forarget over, at vi i Scandic har lavet en konkurrence, hvor vi opfordrer fotoglade danskere til at tage et unikt lokalt Vesterbro-billede med deres smartphone og uploade det på Instagram med hashtagget #ScandicKødbyen. Til gengæld tilbyder vi, at udvalgte borgere kan få omtrent en A4-version af deres foto op på væggen på et af de 370 nye hotelværelser.

Ifølge Sara Schlüter er konkurrencen et bevis på en tendens, hvor store virksomheder ikke vil betale for kunst og kultur, men i stedet ønsker sig gratis produkter mod at udstille dem i deres lokaler.

Det er netop her, at Sara Schlüters kritik er forfejlet. I denne enkeltstående situation leder Scandic ikke efter de professionelle malere, skulptører eller fotografer, hvis indkomst afhænger af, om de får solgt deres værker. Vi ønsker at inkludere og engagere helt almindelige mennesker, der synes, det kunne være sjovt, hvis netop deres billede kom op at hænge på et af de 370 værelser. Hvem ved, måske vil et billede inspirere vores gæster til at udforske nye områder af Vesterbro.

Vi ønsker at inkludere og engagere helt almindelige mennesker, der synes, det kunne være sjovt, hvis netop deres billede kom op at hænge på et af de 370 værelser

Det er afgørende for Scandic, at vi støtter op om og investerer i kunst og kultur. På alle hoteller kan man finde malerier eller skulpturer fra professionelle kunstnere, der hver dag er til glæde for vores gæster og medarbejdere.

Scandic har investeret adskillige millioner kroner i lokal kunst over hele Danmark, og det har vi i sinde at fortsætte med også i Kødbyen. Det ændrer en instagramkonkurrence ikke på. Vi har eksempelvis købt et fantastisk maleri af den kendte maler Mormor, som skal pryde receptionen i Kødbyen. Og der er meget mere i vente.

Scandic har været optaget af i Kødbyen at skabe et hotel, der bygges og indrettes, så det passer til Vesterbro. Det er gjort i respekt for området og dets beboere. Alt sammen under sloganet ’Det er vores Kødby’. Det er derfor ikke tilfældigt, at vi har lanceret en konkurrence, hvor vi med en inkluderende tilgang ønsker at inddrage vores nye naboer og give dem mulighed for at sætte deres præg på det nye hotel. Scandic værner så sandelig om de lokale erhvervsdrivende. Derfor har vi indgået samarbejdsaftaler med flere virksomheder i Kødbyen. Dette gælder foreløbig indkøb af vin, is og kaffe.

Og der er flere aftaler på vej.

Vi har indtil videre fået mere end 1.100 fotos på Instagram fra folk, der har lyst til at dele deres Vesterbro med os. Og vi glæder os meget til at hænge 370 af dem op.

Scandic ser det som helt naturligt at støtte det lokale liv. Både i Kødbyen og alle andre steder, vi har hoteller. Og det vil vi fortsætte med i fremtiden.