Gymnasielærer: Afskaf karakterer i hele uddannelsessystemet

Gymnasieelever er alt for optaget af karakterer, lyder det. Men så længe vi har et uddannelsessystem, der presser eleverne til at få 12, er det en utopi, at eleverne og dermed uddannelsessystemet nogensinde skulle blive mere interesseret i almen dannelse og længerevarende læringsprocesser. Derfor kan vi på ingen måde klandre eleverne for at jagte 12-taller.

På P1 kunne man 6.8. høre om det store karakterræs i danske gymnasier. Jagten efter 12-taller kommer blandt andet til udtryk ved, at elever bliver bedre til at sige, hvad læreren vil høre. Læringen bliver instrumentel; den skal føre til et resultat i form af en karakter, der øger chancen for at komme ind på den uddannelse, man drømmer om.

Et gymnasium og et uddannelsessystem helt uden karakterer må være målet

Der er noget paradoksalt i, at man fra ministerielt hold lægger vægt på vigtigheden af almen dannelse, og at man forsøger at sætte alt ind på at uddanne eleverne til at blive nysgerrige og videbegærlige, men i at man i praksis uddanner unge til at glemme læringsprocessen, til ikke at begå fejl og til ikke at turde tage chancer.

Der hersker ellers en fortælling om, at vi har brug for nytænkende, kreative unge, der kan tænke ud af boksen, men det harmonerer meget dårligt med, at eleverne bliver trænet i at tænke ind i boksen og aldrig komme ud af den. For fejl og blindgyder kan betyde en lavere karakter, der kan koste adgangsbilletten til drømmeuddannelsen.

Hvad kan vi gøre?

Selv om lærere er underlagt at give standpunktskarakterer, skal man modstå det pres, der er fra elever, hvor der ønskes flere karakterer f.eks. for afleveringer. Det kan være et skridt i den rigtige retning. Et skridt vel at mærke.

Et gymnasium og et uddannelsessystem helt uden karakterer må være målet. Elever peger helt rigtigt på, at karakterer er vigtige for dem, fordi det er afgørende for deres fremtid.

Præstationskulturen, der udspiller sig i klasselokalet, afspejler dermed den performativitet, man også ser i andre aspekter af livet.

Derfor kan og skal vi ikke klandre eleverne, de spejler sig i det, de ser, de navigerer i det samfund de vokser op i.

Der er forskning, der viser, at elevernes læring er begrænset blot ved at få en karakter. De elever, der i stedet får kommentarer fra læreren, oplever langt større faglig progression.

Lærerne ved, at eleverne lærer mere, når de ikke får karakterer.

Det kunne være vidunderligt, hvis også det gik op for ministeren.