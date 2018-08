Mor til tre skolebørn magter ikke mere: Død over intramonsteret!

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Da jeg efter en befriende ferie atter skimmede forældreintra-appen på min telefon, blinkede notifikationstælleren med 65.512 ulæste beskeder. Det viste sig at være en fejl, men kunne næsten have været sandt. Med to skolebørn i 2. og 4. klasse og et tredje på vej i 0. kæmper jeg en evig kamp for at holde mig ajour med stort og småt. Mest småt.

På tærsklen til næste skoleår er det ikke gensynet med madpakkesmøring og lektielæsning, der får min mave til at snøre sig sammen. Det er udsigten til endeløse forventninger om at huske dit og dat, deltage i dit og dat og bidrage med dit og dat.

Når min arbejdsuge slutter, har jeg akkurat nul procent lyst til at cykle forbi skolen og befri klassekøleskabet for rester af ostehaps og brikjuice

Forstå mig ret, jeg vil gerne involveres i mine børns skole. Til tider kan jeg endda lokkes til at bage kage. Men kravene til forældreinvolvering har taget overhånd. Det er ærgerligt, både fordi det tager værdifuld tid fra familielivet, og fordi det i visse situationer fratager børn den læring, der ligger i at skulle selv og kunne selv.

I år skal min søns 4.-klasse for eksempel have deres sit køleskab, og klassen er ansvarlig for rengøringen. Umiddelbart en oplagt opgave for mælkeduksene, vi taler jo om børn på 10-11 år. Men nej. Nogen har bestemt, at det er forældrenes job at tørre det køleskab af. Derfor har vi fået en liste, hvoraf det fremgår, hvilke fredag eftermiddage forældrene på skift forventes at møde op med klud og Ajax. Helt ærligt! Når min arbejdsuge slutter, har jeg akkurat nul procent lyst til at cykle forbi skolen og befri klassekøleskabet for rester af ostehaps og brikjuice. Det har jeg tillid til, at børnene selv kan klare. Ellers må de få det lært.

Skolens årlige fastelavnsfest er et andet eksempel på overinvolvering. Beskeden på intra lyder altid, at forældre er velkomne til at deltage i tøndeslagningen. Men hvorfor skal voksne mennesker inviteres til at slå katten af tønden en hverdagsformiddag i februar?

Min vurdering er, at børn på 6-11 år selv er i stand til at knalde den tønde ned. Hvis ikke, har de ikke fortjent slikket. I øvrigt har jeg ikke tid til at klæde mig ud i Star Wars-kostume en tirsdag formiddag, da er jeg faktisk på arbejde. Det samme gælder for de utallige nisseoptog, skolekoncerter og forældrekaffeslabberaser i sfo’en, der oftest begynder kl. 14.30.

Arrangementskalenderen er i det hele taget mere fuldtegnet end kongehusets. I hver klasse er der fire årlige arrangementer, oftest placeret på hverdagsaftener og med koncepter, hvor man enten skal klæde sig ud, medbringe absurd tunge græskar eller lækre retter til fællesbuffeter.

Hertil kommer forældrefester uden børn, men med alkohol, hytteture med forældre i soveposer og legegrupper, hvor man på skift tager en gruppe børn med hjem til brætspil og aftensmad. Der er sikkert mange, der har overskud til den slags, men vi er også mange, der ikke har.

Jeg har tre børn. Hvis jeg skal have fire ekstra med hjem, kommer vi op på syv. Syv børn i vores lille hus på en hverdag, hvor jeg i forvejen har været samfundsnyttig siden morgenstunden.

Nej, det er ikke hyggeligt at koordinere ludo og byg-selv-pizza med syv børn på det tidspunkt. Det er faktisk bare stressende.

Som forælder har jeg tillid til, at dygtige lærere sørger for relevant undervisning. Jeg behøver ikke vide alle detaljer om læringsplanerne

Som forælder har jeg tillid til, at dygtige lærere sørger for relevant undervisning. Jeg behøver ikke vide alle detaljer om læringsplanerne. Lektierne klarer vi, og forældremøderne er også o.k. Til nød en enkelt klassefest eller to. Men alle de ekstra lag af dit og dat, som jeg ikke aner, hvordan er opstået, men som i hvert fald ikke fandtes, da jeg var barn, de kan altså godt undværes.