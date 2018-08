Kære liberalister. Prøv nu at tænke nyt! I dag kører den borgerlige økonomiske politik på automatpilot

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det skal kunne betale sig at arbejde.

Det er vel den sætning, der er gentaget flest gange fra borgerlig-liberal side de sidste mange år. Underforstået, at det kun er økonomisk pisk, der kan få folk til at arbejde. En simpel, men letforståelig menneskeopfattelse.

Antagelsen bliver ofte fremstillet som en ny erkendelse hos borgerlige, men i virkeligheden er der absolut intet nyt under solen. Det er en gammel, gammel traver, som er blevet fremført de sidste par hundrede år, uanset hvor fattige de arbejdsløse har været.

Lad os se på nogle eksempler, der kan illustrere, hvor fantasiløs den borgerlige økonomiske tænkning i virkeligheden er. I begyndelsen af 1800-tallet gennemførte den engelske regering under indtryk af den massive fattigdom i landet de såkaldte Poor Laws. Der var tale om yderst beskedne ydelser, der lige kunne holde sulten fra døren, men absolut heller ikke mere.

Datidens borgerlige økonomer, bl.a. Thomas Malthus og David Ricardo, var modstandere af loven med argumenter som: Det vil fremme dovenskab og inkompetence, det er imod den menneskelige natur og vil opfordre befolkningen til unødigt at sætte levestandarden i vejret. Selv en så beskeden støtte til de allerdårligst stillede kunne få borgerlige økonomer til at fare i harnisk. Med andre ord: Det skal kunne betale sig at arbejde, og mennesket reagerer kun på økonomisk pisk.

I slutningen af 1800-tallet fik Danmark efter voldsomme politiske diskussioner den første lov om alderdomsunderstøttelse. Det var absolut ingen fest for de gamle. Ydelserne var særdeles lave, vel nærmest i kategori med nutidens fattigdomsydelser.

For at forhindre misbrug, dvs. sørge for, at folk havde et incitament til at arbejde, måtte man ikke de foregående 10 år have været i berøring med datidens fattigvæsen. Den slags dovendidrikker skulle sandelig ikke have understøttelse. Igen kan man undre sig over, hvordan nogle borgerlige absolut intet ansvar ville tage for de absolut dårligst stillede. Igen kan man nikke genkendende til argumentationen; folk vil kun arbejde, hvis de virkelig mærker den økonomiske pisk, og selvfølgelig er det selvforskyldt, hvis man havner i fattigdom.

I 1933 blev Kanslergadeforliget vedtaget. Det var et stort lovkompleks, hvor bl.a. den første samlede socialreform blev vedtaget. Det skete under en socialdemokratisk ledet regering, medens Venstre undlod at stemme for denne del af forliget. Man ville åbenbart ikke tage ansvar for sociale fremskridt.

Fra borgerlig side var der igen store bekymringer, for ville en vis offentlig understøttelse ved ledighed sikre selvhjælpsviljen hos vort folk, som det hed? Eller ville den virke som en sovepude, og skulle man ikke fokusere på de negative virkninger i form af tabt vilje til at forsørge sig selv? Ja, sådan lød det faktisk ord til andet i den borgerlige presse.

Igen lyder det som et ekko af de senere års borgerlige politik: Det skal kunne betale sig at arbejde, også i en tid med massearbejdsløshed og udbredt fattigdom.

Ret skal dog være ret. I forbindelse med diskussionen om arbejdsløshedslovningen i midten af 1960’erne fremførte bl.a. de konservative, at der skulle være tale om en næsten fuld kompensation til de arbejdsløse i forhold til deres normale løn. Der var dog tale om et kort intermezzo, for i dag kører den borgerlige økonomiske politik på automatpiloten: Det skal kunne betale sig at arbejde!

Konklusionen om borgerlig-liberal økonomisk tænkning er jo egentlig sørgelig. Principperne og synet på fattige/arbejdsløse har ikke ændret sig de sidste par hundrede år. Det er i sidste ende de fattige/arbejdsløses egen skyld, og den økonomiske politik består i pisk.