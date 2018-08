Amerikansk økonom og nobelpristager har holdt sommerferie i Danmark: Trods skyhøje skatter er Danmark et forbillede for et land som USA

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg er stadig på ferie, og i øjeblikket befinder jeg mig i Danmark. Faktisk har jeg lige cyklet fra København til Helsingør eller Elsinore. Desværre er jeg så håbløs en nørd, at mine tanker ikke kredsede om Shakespeare, men om ... økonomi. Danmarks historie er nemlig, vil jeg vove at påstå, af væsentlig interesse for os andre.

Paul Krugman

Jeg vil lige gøre det klart, at jeg på ingen måde er ekspert i dansk økonomi, hverken nutidig eller fortidig. Jeg ved kun, hvad jeg kan læse og hale ud fra de tilgængelige databaser. Så reelt handler det om at bruge Danmark som et spejl for resten af verden. Men det er et interessant spejl (og langt mere vidunderligt at tænke på end hjemlandets skandaler).

Der er især to ting, vi kan lære af Danmark: en håbefuld historie om globalisering og en anden håbefuld historie om mulighederne for at stable et anstændigt samfund på benene.

Som en hjælpsom tilskuer påpeger i ’Life of Brian’, er det en metafor, der ikke skal læses bogstaveligt: »Velsignelsen omfatter alle producenter af mejerivarer«. Velsignelsen har ganske vist virket i Danmarks tilfælde.

Da den første globale økonomi blev skabt, den, der blev til takket være jernbaner, dampskibe og telegrafer, lod verdens lande til at dele sig i to grupper: industrilandene og de landbrugslande, der forsynede industrilandene med råstoffer. Og selv om landbrugslandene blev rige i begyndelsen – som for eksempel Argentina – lod de til at trække det korteste strå og forvandlede sig til bananrepublikker, der skrantede økonomisk og politisk i kraft af deres rolle.

Men Danmark udviklede sig ikke til en bananrepublik, men til en smørrepublik. Dampskibe og dampdrevne centrifuger gjorde Danmark til en enorm eksportør af smør (og svinekød) til Storbritannien, hvilket førte til imponerende velstand forud for Første Verdenskrig.

En interessant pointe om eksportopsvinget er, at det var en værdiskabende produktion på lige fod med eksporten fra moderne økonomier i dynamisk udvikling, som er afhængig af importerede bidrag – bortset fra at det i Danmarks tilfælde var importen af dyrefoder fra Nordamerika, der sikrede det nødvendige fortrin.

Den gode nyhed var, at denne orientering mod landbruget ikke viste sig at være en blindgyde. I stedet lagde landbruget grunden for en fremragende succes i det lange løb. Og i Danmarks tilfælde lader globaliseringen til at have en egaliserende effekt, både politisk og økonomisk: I stedet for at lægge op til dominans fra udenlandske virksomheder og hjemlige grundejere gødede det snarere jorden for, at kooperativer kunne dominere.

Hvorfor er fortællingen om Danmark så fuld af håb? Danskerne har måske været heldige med deres produkt, som sikrede dem en komparativ fordel. I øvrigt kunne Danmark, i lighed med landene i Asien, der stod i spidsen for den første bølge af vækst blandt moderne udviklingslande, tilslutte sig globaliseringen med en veluddannet befolkning. Det kan også hænde, at de har været heldige med deres elites oplyste ageren.

Uanset hvad ønsker jeg ikke at oversælge en universel lektie om, at globaliseringen er en fantastisk ting for alle – tværtimod, faktisk. Pointen er, at resultaterne afhænger af detaljerne: Et land kan fremstiller landbrugsprodukter, være ’afhængigt’, sådan som begrebet oftest defineres, og alligevel bruge det som grundlag for en permanent ophøjelse til den første verden.

Og i vore dage formår Danmark at være yderst åbent for verdenshandlen, samtidig med at landet oplever et beskedent omfang af ulighed, både før og efter den økonomiske omfordeling. Globalisering behøver ikke være i modstrid med social retfærdighed. Og nu vi taler om det:

