Danmark er det EU-land, der har flest enlige forældre: Alligevel er skammen og fordommene er her stadig

Da Marianne var 7 år, flyttede hun og hendes mor, Yvonne, til Vanløse. Marianne blev meldt ind på Katrinedalsskolen, det var i 1958, og skolelederen var på det tidspunkt den landskendte Inger Merete Nordentoft.

Hun havde en datter født uden for ægteskab og havde skabt stor debat, fordi hun krævede sin ret til at være skoleleder på Katrinedalsskolen, selvom hun var enlig mor. Det vakte forargelse og meget debat i landets aviser. Københavns Kommunes lærerindeforening ville have skolelederen afsat, mens Dansk Kvindesamfund forsvarede hende. Det endte med en afstemning mellem skolens lærere og forældre, der faldt ud til Nordentofts fordel. Hun kunne blive på skolen. Dog blev der bygget en ny skole til de forældre og lærere, der ikke kunne acceptere at have Nordentoft som skoleleder.

Plambech & Plambeck Sine Plambech (f. 1975) er antropolog og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Hun er tildelt en eliteforskerpris for sin forskning i migration, trafficking og køn i globalt perspektiv. Dy Plambeck (f. 1980) er forfatter. Debuterede med 'Buresø-fortællinger' i 2005 og har siden udgivet en række romaner. Hun har modtaget flere priser for sit forfatterskab. I denne sommerklummeserie tager Plambeck & Plambech læseren med i felten og skriver om mennesker, migration, køn, eksistens og politik i lokale og globale sammenhænge. Vis mere

Da Nordentoft hørte, at Yvonne også var enlig mor, skaffede Nordentoft Marianne en plads på skolens fritidshjem, så Yvonne kunne passe sit arbejde. Yvonne oplevede af og til, at nogen i hendes familie undlod at invitere hende og hendes datter, Marianne, med til familiefester og fødselsdage, fordi det var skamfuldt, at Yvonne havde fået et barn uden at være gift.

Yvonne og Marianne er Dys mormor og mor, og deres historie er langt fra ualmindelig.

I 1950’erne og flere århundreder før var det forbundet med skam og moralsk forfald at være enlig mor. Samfundsstrukturen var heller ikke indrettet til det. En enlig mor var nødt til at have et arbejde for at kunne forsørge sig selv og sit barn, men pasningsmulighederne var meget dårlige eller ikkeeksisterende.

I dag er det anderledes at være enlig forsørger i Danmark. Samfundsstrukturen har ændret sig. Det er muligt at være enlig forsørger, tage en uddannelse og have et arbejde. I dag er det også muligt at blive selvvalgt singlemor til et donorbarn. Altså at vælge det enlige forældreskab til. Men hvordan står det til med den moralske forkastning?

Med skammen i forhold til at være enlig forsørger?

Når den enlige forsørger er en enlig mor, ja så repræsenterer hun pludselig et brud med århundreders tradition for, at kvinders overlevelse og fremtid var afhængig af et ægteskab med en mand

I april i år skrev Anthony Aconis et indlæg i Politiken om at være enlig far. Om de fordomme og diskrimination, han mødte hos andre kvinder og mænd og i samfundet i forhold til at være alene med sine børn. I begyndelsen af hans liv som enlig forsørger var det f.eks. svært for ham at få børnepenge udbetalt, fordi det offentlige register kun kunne godkende lige cpr-numre. I vores egen bekendtskabskreds har en veninde, der var enlig mor og alene med sit barn på ferie, oplevet, at ingen ville sidde sammen med hende og hendes barn og spise aftensmad i restauranten på hotellet.

En anden veninde har fortalt, at hun til en konfirmation blev sat ved børnebordet ved siden af sit barn, sammen med alle de andre børn.

Danmark er det land i EU, der har flest enlige forældre. Cirka hver femte familie i Danmark har kun én forsørger. Og tallet stiger støt. Fra 2001 til 2013 steg antallet af enlige forsørgere med 25 procent for mødrenes vedkommende og 50 procent for fædrenes vedkommende. Det stereotype billede af de unge mødre eller fædre uden uddannelse og job er efterhånden en lille gruppe blandt de enlige forældre, mens gruppen af velstillede singleforældre vokser.

Det er imidlertid, som om skammen og fordommene ikke er forsvundet, selv om andelen af enlige forsørgere er steget.