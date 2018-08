Billedkunstner til Mette Bock: Vi kunstnere vil gerne engagere os, men ikke gratis

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I tirsdagens Politiken anerkender kulturminister Mette Bock (LA) det som positivt, at kunstnere engagerer sig og med deres særlige kompetencer bidrager med noget værdifuldt i såvel udsatte boligområder som på andre fronter i samfundet, hvor udvikling iværksættes eller er påkrævet.

Der er muligvis enten et fejlcitat eller grebet ud af sammenhæng, men ikke desto mindre hæftede jeg mig ved, at ministeren i en bisætning komme

Men hvorfor er det, at kunstnere ikke skal honoreres på professionelle vilkår for deres arbejde i ‘civilsamfundet’? Hvorfor denne tilsyneladende anerkendelse og løftede pegefinger i samme åndedrag? Hvis vi netop taler om, at kunstnere har unikke kompetencer og ressourcer, som kan bringes i spil i den fælles omverden, hvorfor så ikke på ‘fuldtid’?

Hvorfor skal den kunstneriske indsats så ofte betragtes som noget ekstra, noget der tilføjes, en slags reserve, der kan bringes i spil, når der er underskud, der skal kompenseres for et sted i samfundet?

De færreste kunstnere føler sig hævet over at udføre kompenserende forskønnelser i ny eller gammel arkitektur

For eksempel når en politik har fejlet, og et boligområde har udviklet sig til at være et ‘udsat’ sted med uløselige sociale problemer, når en lokalplan i en provinsby eller en bydel er gået i hårdknude, og butiksdøden har resulteret i en forladt bymidte, eller når uhensigtsmæssig hospitalsarkitektur har efterladt medarbejdere og patienter i et fremmedgørende miljø af glas og gips.

Vi oplever i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst i arbejdet med kunst i det offentlige rum, at der er et talstærkt hold af professionelle kunstnere, som er kvalificerede til på lige fod med arkitekter, byplanlæggere og beslutningstagere at indgå – også i de tidligste procesfaser – i sammenhænge i samfundet, hvor et kunstnerisk bidrag til analyse og løsning af en given problematik vil være af værdi.

De færreste kunstnere føler sig hævet over at udføre kompenserende forskønnelser i ny eller gammel arkitektur eller at udvikle værker, der kan lappe på fejlslagne byplaner.

Tværtimod byder kunstnere ind på de fleste givne udfordringer med relevant analyse, inspireret research og originale løsningsforslag i ønsket om med deres kunstneriske indsigt at gøre en forskel, selv om det til tider kan synes at være en rejse op ad bakke.

Der er ikke tvivl om, at det ville gøre en ægte og mærkbar forskel, hvis kunstnere i større omfang kunne få mulighed for professionelt at indgå der, hvor udvikling og implementering af samfundets store og små projekter finder sted.

På lige fod og på fuldtid.