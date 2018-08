Henrik Marstal: Hvor er flyselskaberne henne i klimadebatten?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I sidste uge skrev grundlæggeren af Mandag Morgen, Erik Rasmussen, en tankevækkende artikel i selvsamme medie under overskriften: 'Det nødvendige skifte: Fra markedsøkonomi til klimaøkonomi'.

Artiklens hovedpointe var, at de alvorlige advarsler fra adskillige forskere om klodens fremtid nødvendigvis må resultere i en revideret økonomisk tænkning. Det indbefatter, at verden er nødt til at bevæge sig væk fra den velkendte markedsdrevne økonomi til en såkaldt klimadrevet økonomi.

Det vil sige, at de miljømæssige konsekvenser af økonomisk motiverede initiativer til enhver tid skal have højeste prioritet – ganske enkelt af hensyn til klodens overlevelse. Også selvom det betyder, at der bliver et mindre afkast til aktionærerne samt at bestemte ydelser bliver en hel del dyrere for forbrugerne.

Erik Rasmussen medgav, at det kan blive næsten umuligt at realisere dette tiltag "inden for rammerne af de eksisterende (multi)nationale politiske institutioner", fordi forudsætningen for det vil være "globalt forpligtende aftaler om at bekæmpe klimaforandringerne".

Og eftersom USA foreløbigt har meldt pas på klimaforpligtelserne, var han ikke ligefrem optimist forud for den 24. COP-konference, som finder sted i FN-regi til november.

Årsagen kan meget vel være en kollektiv blind vinkel hos klimaforkæmperne, fordi markedsøkonomien er hellig og derfor hævet over kritik

Men når klimadagsordenen er så presserende, som den er, er det afgørende, at den klimadrevne økonomi bliver en prioriteret – også blandt de aktører, som til dagligt selv drager fordel af den markedsdrevne økonomi. Uanset hvad udfaldet af konferencen måtte blive.

Forleden bragte en opvakt person på sin Facebook-profil et aktuelt screenshot fra dagbladet Informations hjemmeside. Det viste en artikel, der ud fra en klimabetragtning argumenterede for det akut nødvendige i, at befolkningens kødforbrug bliver skåret drastisk ned.

Men i det ledsagende reklamefeed til højre for artiklen kunne ses en annonce fra det polske flyselskab LOT. Ledsaget af en konventionelt attraktiv stewardesses lokkende smil reklamerede selskabet for sit sommerudsalg i form af flyrejser fra blot 749 kroner tur-retur.

Det er næppe Information selv, men derimod brugen af cookies, der bestemmer, hvilke annoncer, der vises. Men alligevel: At dette screenshot fremviste et tragikomisk eksempel på klimakrisens største udfordring – nemlig, at der mangler bevidsthed om, og vilje til at ændre de klimaskadende forbrugsmønstre – kan ingen vist være i tvivl om.

Men hvordan forholder det sig lige med flyselskabernes egen rolle i klimakrisen? Jeg kan være ret forundret over, at debatten om flytrafikkens alarmerende store CO2-udslip tilsyneladende endnu ikke har formået at involvere flyselskaberne selv ved at bede dem redegøre for deres bevæggrunde for at handle direkte mod klimaets interesser.