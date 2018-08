Tidligere socialdemokratisk minister: Socialdemokratiets politik lader flygtninge i stikken

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Socialdemokraternes udenrigsordfører, Nick Hækkerup, forklarer i et indlæg her i Politiken 17. august, at Socialdemokratiets udspil fra foråret til en samlet udlændingepolitik er retfærdigt og humant. Det er nu langtfra en fair beskrivelse, specielt ikke i forhold til mennesker på flugt fra forfølgelse.

Først det positive i udspillet: S vil fordoble den danske bistand til nærområderne og indbetale et større bidrag til EU, så EU kan forøge sin bistand markant og forbedre de afrikanske handelsvilkår i EU. Det vil kunne gøres med de nuværende regler.

Socialdemokratiet foregøgler, at asylansøgere ifølge udspillet ikke længere skal risikere at drukne i Middelhavet. Det er usandt.

Det kræver blot politisk vilje hos et flertal i Folketinget og i EU.

Denne indsats vil formentlig kunne begrænse antallet af mennesker, der rejser på grund af elendige levevilkår (migranter), men vil næppe have stor indvirkning på antallet af mennesker på flugt på grund af forfølgelse eller mishandling (flygtninge).

Og netop i forhold til mennesker, der har behov for asyl, er S-udspillet en stramning og forringelse.

Socialdemokratiet foregøgler, at asylansøgere ifølge udspillet ikke længere skal risikere at drukne i Middelhavet. Det er usandt. For at søge asyl i Danmark skal man fortsat over Middelhavet og op til den danske grænse. Det nye er, at en asylansøger ikke længere får mulighed for at sætte foden på dansk jord. Vedkommende vil straks blive sendt med fly til en asyllejr, som S håber, at Danmark kan få lov til at etablere i et nordafrikansk land. Der skal asylansøgeren så opholde sig, mens sagen behandles. Hvis ansøgeren godkendes som flygtning, vil han/hun ikke få beskyttelse i Danmark. S håber, at Danmark kan lave en aftale med FN om at modtage de godkendte flygtninge i en FN-lejr. Så Danmark slipper for, at også flygtninge godkendt af danske myndigheder sætter foden på dansk jord.

Men vil S da slet ikke tage imod flygtninge?

Jo, hvert år skal kommunerne indberette til staten, hvor mange flygtninge de mener, at de kan rumme det følgende år. Det antal vil Danmark så modtage fra FN som såkaldte kvoteflygtninge.

Der bliver ikke behov for den store tabel. Det bliver med sikkerhed et forsvindende lille antal flygtninge, som Danmark med dette system vil give beskyttelse hvert år. Alle de andre godkendte flygtninge vil blive efterladt og glemt i FN’s flygtningelejre.

Dette er det reelle indhold af Socialdemokratiets ’humane’ flygtningepolitik 2018.

Jeg håber, at de partier, der skal danne parlamentarisk grundlag for en S-regering efter valget, siger klart fra over for flygtningedelen i S-udspillet før en eventuel regeringsdannelse.

Den indrømmelse er Mette Frederiksen efter stor tumult og ballade klar til at give, hvis det er hendes eneste mulighed for at blive statsminister.