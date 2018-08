Studerende: Forestil dig, at folk søger væk fra skolen, fordi der er mange rødhårede, og at dit barn er rødhåret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I forrige uge rullede historien om, at andelen af elever med ikkevestlig baggrund i en given klasse har direkte negativ indflydelse på de øvrige elevers indkomst på lang sigt.

Selv om det ikke er nogen nyhed, at elevsammensætningen har betydning for elevernes videre færden i livet, gjorde det mig oprevet, at det nu var etnicitet, der blev erklæret udslagsgivende i denne sammenhæng.

Én ting er den manglende kausalitet mellem andelen af elever med ikkevestlig baggrund og elevernes indkomst på lang sigt. Der er alt andet lige flere faktorer, der både er udgangspunkt for elevsammensætningen og elevernes indkomst som voksne. Her er nøgleordene social baggrund, forældrenes uddannelsesniveau, beskæftigelse og indkomst.

Det konkluderes ligeledes i rapporten, som historien udsprang af, at andelen af elever med ikkevestlig baggrund hverken har en signifikant indflydelse på klassens afgangskarakterer eller valg af uddannelse, hvorfor det virker som et underligt spring at konkludere noget om indkomst.

Klassekammerater kan ikke gøres op i kroner og øre

I mine øjne er det helt store problem den stigmatisering, som en sådan ufærdig historie skaber.

Forestil dig at sidde med en kop kaffe søndag formiddag foran fjernsynet, hvor nyhedsværten så fortæller, at andelen af rødhårede børn i skoleklasser har en negativ effekt på, hvordan eleverne klarer sig senere i livet.

Jeg prøver ikke at blande æbler og bananer her, for, nej, vi kan selvfølgelig ikke styre andelen af rødhårede børn i Danmark, men forestil dig alligevel, at folk begyndte at søge væk fra dit barns skole, fordi der her var en høj koncentration af rødhårede børn, og at dit barn hørte til i denne flok.

Det er den følelse, jeg er bekymret for, at sådanne historier skaber. At indvandrere med ikkevestlig baggrund føler sig skyldige og forkerte, udenfor. Forældrene såvel som børnene. Det styrker et os-og-dem-samfund, og det er blot endnu et skridt mod et lille samfund, hvor vi ikke kan rumme andre end os selv.

Klassekammerater kan ikke gøres op i kroner og øre, fordi folkeskolen handler om alt andet end økonomi. Folkeskolen skal være fællesskabsskabende og nedbryde de sociale og etniske skillelinjer, der alt andet lige spreder sig i det danske samfund lige nu.

Derfor er diversitet en styrke, ikke en svaghed. Og etnicitet kan og skal ikke smelte sammen med social arv, idet miljø, kultur og normer er de vigtige faktorer her.