Folkeskolelærer til forældre: Børn tager skade af at se jer gemt bag skærme

Alle taler om at forbyde mobiltelefoner i skolen, men ingen kigger der, hvor det i virkeligheden rykker. Alle taler om at begrænse børns brug af skærme, men ingen har nævnt det reelle problem.

Alle taler om børnene; alle glemmer de voksne.

Når der i disse dage kommer liv i landets skoler, er det med elever med mobiltelefoner i lommerne. Fra 2. klasse begynder de at pible frem i taskelommerne, og du skal være heldig at møde en elev i 7. klasse uden en telefon.

De enkelte skoler har individuelle og velovervejede retningslinjer for brugen. En brug, som hele samfundet og politikerne blander sig i. Diskussionen er til tider spændende og indholdsrig, andre gange helt uden fornemmelse for virkeligheden, men altid er diskussionen en anelse ensporet.

For i forældrekredse, blandt aktive folketingsmedlemmer og blandt Danmarks ivrige debattører står der voksne mennesker og peger på børnene. Den kække vil nok bemærke, at når man peger på andre, så er der tre fingre, der peger tilbage på en selv. Det er en kliché, der er yderst passende at bruge, når de voksne råber: mindre skærmtid.

I en form for fælles massepsykose har debattører kastet sig over at påpege, hvilken skade det gør på børnene at være alene med skærme i fritiden, og hvor begrænsende det er for deres læring at have smartphones tilgængelige i skolen.

Nu skal jeg afsløre, hvor det reelle problem ligger. Hvad der påvirker børnene langt mere. Er I klar til at høre den besværlige sandhed?

Det egentlige problem ligger i forældrenes brug af skærme.

Børn tager ikke skade af at se på skærme. Børn tager skade af at se på forældre gemt bag skærme.

Børn tager ikke skade af at have øjnene klistret til YouTube. Børn tager skade af manglende øjenkontakt med forældre, der lige skal skrive en mail.

Børn tager ikke skade af vilde skydespil. Børn tager skade af manglende leg med forældre, der er fordybet i deres nyhedsfeed.

Børn tager ikke skade af at høre influencers og vloggeres spraglede sprog. Børn tager skade af forældres uopmærksomme enstavelsessvar på gåturen, fordi de lige tjekker Facebook.

At tage fat i børns brug af skærme svarer til at tage gulerødderne fra to børns frokost, fordi de ikke er økologiske, mens 25 kammerater har madkassen fuld af Matadormix og skovler den ene håndfuld ind efter den anden.

Vi kan begrænse og forbyde børns brug nok så meget. Det, der er den virkelig udfordring, er forældrenes manglende nærvær.

Det, der giver urolige, krævende, insisterende børn, er manglende kontakt med forældre.

Det, der giver distancerede børn, er forældre, der har næsen i telefonen.

Og det, der påvirker børns liv, personlighed og valg mest, er deres forældres handlinger. Forældre er stærke rollemodeller, også når børnene ikke vil indrømme det.

Hvad nytter det at begrænse børns brug af skærme, når de overalt oplever voksne bruge dem konstant? Så snart forbuddet er slut, vil børnene gribe efter skærmen, for de har ikke lært at forholde sig til brugen, de har ikke set voksne rollemodeller.