Kristine Lykke Roed har ventet på en ny nyre i syv år og syv måneder: Kan organdonation ikke være noget, vi i udgangspunktet giver til hinanden?

Jeg har ventet på en ny nyre i syv år og syv måneder. Jeg har også ventet på, at nogle skulle tage min sygdom seriøst. Søndag 12. august 2018 tikkede de sidste afgørende underskrifter ind til borgerforslaget om indførelse af automatisk organdonation eller formodet samtykke, som er stillet af patientforeningen Organdonation – Ja Tak. Der gik ikke længe, før politikerne stod i kø for at skyde forslaget ned.

Jeg krydser fingre for, at borgerforslaget kan blive startskuddet til en ny måde at se på organdonation, men jeg frygter, at politikerne vender det blinde øje til, fordi vi glemmer at se, hvad automatisk organdonation også er.

Ethvert samfund har sine egne diskurser og normer, som det accepterer og får til at fungere som sandheder. Det gælder også etiske sandheder. Over tid bliver der skabt bestemte systemer og normer, som vi kommer til at opfatte som naturlige og selvfølgelige, selv om det ikke behøver at være sådan.

For at vi kan arbejde med de diskurser, er vi nødt til først og fremmest at se, at de eksisterer, og derefter prøve at bryde med dem eller udvikle dem. Ikke nødvendigvis fordi alt ved de gældende diskurser er dårligt, men fordi de trænger til at blive set på med nye briller.

Formodet samtykke er tvungen stillingtagen. Det er ikke tvungen organdonation

I Danmark er vi låst fast i et syn, der betragter formodet samtykke som et indgreb i den enkeltes frihed, liv og krop. Et syn, der ser formodet samtykke som noget, der bliver taget fra os, at statens påtvinger sig ejerskab over vores organer. Vi ser det som tvungen organdonation.

Vi kunne også vælge at betragte formodet samtykke fra en anden vinkel. Vi kunne vælge at se det som udtryk for et solidarisk menneskesyn, et system til fordeling af organer, hvor vi i Danmark vælger at dække hinandens ryg, når tilfældige mennesker bliver ramt af tilfældig ulykkelig sygdom. Vi kunne vælge at se det som udtryk for et samfund, der giver håb til organpatienter igennem strukturer, hvor liv avler liv. Vi kunne vælge at se formodet samtykke som noget, der bliver givet til os til os alle sammen. Noget, vi giver til hinanden.

Alle kan få brug for et nyt organ. Jeg har brug for en ny nyre. De, der venter på organer, er virkelige, levende mennesker, som dagligt mærker konsekvenserne af organsvigt, mangel på organer og lange, usikre ventetider. Jeg er et virkeligt, levende menneske, der har ventet på en ny nyre i syv år og syv måneder.

I Danmark har vi informeret samtykke, der betyder, at danskerne kan tage stilling til organdonation på baggrund af den information, der er til rådighed om emnet. Vi har besluttet ikke at pålægge vores borgere at tage stilling til organdonation, fordi vi som samfund ikke ønsker at presse vores borgere til stillingtagen.

Det er ikke en menneskeret at modtage et organ, det ved jeg godt. Det mærker mange organpatienter, inklusive mig selv, dagligt på egne kroppe. Men skal det i et solidarisk velfærdssamfund være en menneskeret ikke at forholde sig til sin egen død? Er det vigtigere, at de raske forbeholdes retten til at tage stilling til, hvad der skal ske med deres kroppe den dag, de dør, end at de syge, der står ansigt til ansigt med døden, får de bedst mulige betingelser for overlevelse? Er det den rigtige målestok?

Formodet samtykke er tvungen stillingtagen. Det er ikke tvungen organdonation. Man kan og må altid sige nej. Men det er noget, vi kan give til hinanden, for at vi allesammen kan sove tryggere om natten, hvis ulykken skulle være ude. Jeg håber, at borgerforslaget giver anledning til, at politikerne ser på organdonation med friske øjne.