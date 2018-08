MA i filosofi og klimaaktivist: Klimakamp er generationskamp

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I Politiken 16. august opfordrer Jesper Theilgaard den unge generation til at komme på banen i klimakampen. Det er trods alt os, de unge, der har mest at miste. Med en parafrase over Det Kommunistiske Manifest skriver han: Unge i alle lande, foren jer og stil krav om, at beslutningstagerne tager hånd om klimaproblemet. Men ved Theilgaard selv, hvor velvalgt hans lille omskrivning er?

Mens arbejderne, som Marx og Engels skrev til, måtte forene og rejse sig for at kræve egne rettigheder i mødet med en repressiv overklasse, bliver den implicitte konklusion af Theilgaards opfordring noget tilsvarende: Klimakampen er ikke, som vi ellers er vant til at høre, en fælles kamp. De unge er oppe imod magtfulde modstandere.

Og som om det ikke var nok, så lyder Theilgaards opfordring til de unge samtidig som en slet skjult indrømmelse på vegne af hans egen generation: Os skal I sgu ikke regne med!

Vi kan ikke acceptere en levevis, der baserer sig på et så uproportionalt højt pres på Jordens ressourcer som det danske

For nu at sætte det på spidsen: Klimaet rager ikke dem, som snart skal dø, og som i øvrigt har rigelig travlt med at leve (hvad end det betyder knokle, nyde, vækste ). Derfor er klimakamp i dagens Danmark ikke kun klassekamp, som i mange år har været et mantra på venstrefløjen. Klimakamp er generationskamp.

Den indsigt kan virke som en brat opvågning til virkeligheden for en generation som min, der ikke har mødt voldsomt stor modstand før. Men netop vores magelighed må være en del af vores kamp nu. Vi kan ikke acceptere en levevis, der baserer sig på et så uproportionalt højt pres på Jordens ressourcer som det danske.

Jeg giver derfor Theilgaard helt ret, når han skriver, at et nyt ungdomsoprør ville være på sin plads. Men det ville et voksenoprør sådan set også. Det burde ikke være nødvendigt at skrive, men for en god ordens skyld: Klimaet vedrører ikke kun de unge. Vi lever alle sammen på den samme ene klode. Når det kommer til klimaet, har vi alle en verden at vinde.

I foråret var jeg med til at starte initiativet Studerende for Klimaet, som over sommeren har vokset sig større og taget navneforandring til Den Grønne Studenterbevægelse. Jeg blev færdig på universitetet sidste år, og tanken fra opstartsgruppen har hele tiden været, at bevægelsen ret hurtigt skulle gives fri til de studerende selv, hvilket den er nu. Alligevel tillader jeg mig at tale på vegne, om ikke af de studerende, så i hvert fald unge (som 28-årig far ser jeg mig selv som både ung og voksen). Indrømmet, 324 facebookmedlemmer konstituerer næppe et nyt ungdomsoprør. Men ambitionen er der, og flere kommer hele tiden til. Pointen er, at vi skam er mange unge, som er meget bevidste om, hvem og hvad vi er oppe imod. Er I?

Når jeg diskuterer klimaforandringer med andre unge, er de fleste samtidig enige om, at problemet ikke blot er virkeligt, men systemisk.

Ifølge den grønne tænketank Concitos såkaldte klimabarometer fra i år er de unge fortsat langt mere bekymrede for klimaforandringerne end resten af befolkningen. 71 procent af de 18-29-årige ser nu klimaforandringerne som et meget alvorligt problem, mens det tal for alle andre aldersgrupper ligger på 35-46 procent. Og hvad mere er: Når jeg diskuterer klimaforandringer med andre unge, er de fleste samtidig enige om, at problemet ikke blot er virkeligt, men systemisk.

Så vidt er vi helt på omgangshøjde med Theilgaards (muligvis ufrivillige) sammenligning af unges klimakamp i 2018 med den internationale arbejderkamp anno 1848. Vi ved, at det eneste realistiske svar på klimaudfordringen er en mindre krævende menneskelighed. Men vi ved også, at så længe vi ikke står sammen på tværs af generationer, så bliver vi blot spist af med løfter om en mere krævende teknologi. Uden en fælles front bliver den nødvendige omstilling af levevis igen og igen udskudt til fordel for et kortsigtet og snæversynet fokus på teknologisk omstilling.