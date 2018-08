Opråb fra elever i 8. klasse: Vikarepidemi spilder vores tid med ren leg

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Uuddannede vikarer med flotte nye studenterhuer på, der gerne vil tjene en skilling til fremtiden. Mange af dem ender med et vikarjob i den danske folkeskole. For os betyder det et helt år med vikarer og tid spildt på quizzer om popsangere, hurtigt fundne Clio Online-forløb eller ligegyldige film fra Netflix. Det er ikke ligefrem inspirerende.

På dr.dk finder vi historien om vikaren Silje, der er sat til at undervise i fransk. Et fag, hun ikke har haft siden sin egen folkeskoletid, så vi er altså ikke de eneste, der lider under folkeskolernes vikarepidemi. En studenterhue er ikke nogen garanti for et højt fagligt niveau i alle fag.

Normalt kastes de unge vikarer ind i undervisningen uden at vide, hvad de skal lave med klassen og griber derfor til hurtige øvelser

Vi har faktisk ondt af Silje. Hun bliver kastet ud i noget, hun ikke er klar til. Vi har også haft en sød ung vikar, som forberedte sig grundigt. Desværre er det undtagelsen og ikke reglen. Normalt kastes de unge vikarer ind i undervisningen uden at vide, hvad de skal lave med klassen og griber derfor til hurtige øvelser.

Det faglige udbytte af de timer er begrænset. For os betyder det, at der er mindre hjælp til at lære at sætte nutids-r eller bøjningen af de stærke verber. Den tid, der kunne have været så nyttig, bliver tit til en ren legetime.

Vi tror, at den nye folkeskolereform er skyld i det stigende antal vikarer. Lærerne har markant mindre forberedelsestid end tidligere, og det kan mærkes.

Vores undervisning bærer præg af den korte forberedelsestid, og det stresser vores lærere. Når lærerne så ikke kan klare mere og går ned med stress, træder vikarerne til.

Det resulterer i lavere kvalitet i undervisningen, og vi spilder vores tid. For det er kedeligt med endeløse timer med Kahoot og Clio Online.

Folkeskolereformen var en fantastisk ide, men en idé er ikke altid bedre end dens udførelse.

Lærerne skal have deres forberedelsestid tilbage, og vikarer skal begrænses til et minimum.