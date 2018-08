Bornholmer: Sælg os til Sverige, hvis ikke I vil give os de penge, vi skal bruge for at drive et anstændigt hospital

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Østersøens perle. Solskinsøen. Feriested for mange danskere fra hele landet. Hjemsted for Folkemødet og for Region Hovedstadens andenrangsborgere.

Sådan kan det i hvert fald føles.

Jeg arbejder på øens eneste hospital. Vi tager os af alle øens borgere, unge som gamle (og dem har vi mange af). Vi tager os også af alle turisterne (dem har vi heldigvis også mange af).

Som eneste hospital har vi mange akutte funktioner. Det kræver kvalificeret personale at varetage disse funktioner. Heldigvis har vi også akutbil og hjælp af helikopter indimellem.

For et par år siden var vi så heldige, at regionen valgte at udpege os til udviklingshospital. Vi skulle arbejde med patienten i centrum, superdejligt at have faglighed og empati som styringsredskaber, men det er slut nu.

Regionen mener nemlig, at vi kan drive et hospital til alle bornholmerne og alle turisterne for 8 millioner mindre, end de selv har regnet ud, at det koster.

Det er det rene vanvid.

Politikerne ved, at vi i mange år har haft svært ved at tiltrække læger, hvorfor vi er nødt til at bruge vikarer. Regionens egne tal viser, at vi p.t. bruger 75 mio. kroner på lægelønninger hvert år, men de giver os kun 66,9 mio. kroner.

Et hospital uden læger fungerer ikke, altså findes pengene hver år alle andre steder i huset, men nu er alt brugt – den sidste krumme i kagedåsen er spist – og hvad gør vi så?

Vi er tvunget til at skære i beredskabet. Så når der kommer et akut kejsersnit, eller et trafikuheld, så tager det lige 15 minutter, før hele holdet er samlet – vi lægger endnu mere arbejde på plejepersonalet og de yngste læger.

Vi kan ikke længere sige, at det ikke går ud over patienterne, for det er lige præcis, hvad det gør.

Der bliver længere ventetider i akutmodtagelsen og risiko for længere eller for kort indlæggelse. Der bliver ingen genoptræning efter hjerneblødninger eller store operationer. Der bliver ingen særlig kost til de småtspisende, eller nogen til at made dem, for den sags skyld.

At vi er et venligt hospital og har en flot rengøringsstatus – de diplomer kan vi godt pille ned fremover.

Så kære Region Hovedstaden, gør os den tjeneste at sælge os til Sverige, hvis ikke I vil give os de penge, vi skal bruge for at drive et anstændigt hospital.

Vi nægter at blive behandlet som andenrangsborgere.