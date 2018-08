Regionrådsformænd: Vi tror stadig på Sundhedsplatformen som løsningen til fremtidens sundhedsvæsen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når kirurgen på Herlev Hospital skal gå stuegang, kan hun finde de nyeste data om patienten, blodprøveresultater, vævssvar og skanninger i ét system, i stedet for at logge ind i fire systemer med hver sit password.

I klinikernes brug af Sundhedsplatformen er der stadig flere eksempler på, at systemet fungerer, og forbedringerne begynder at vise sig – ikke mindst i form af bedre overblik. Det siger vi ikke for at underkende de udfordringer, som mange oplever. Vi siger det for at anerkende, at der også er meget, der fungerer.

Et par andre eksempler: Prøver bestilt i Sundhedsplatformen udløser automatisk en påmindelse til lægen, når prøverne er klar. Det har vi aldrig haft før.

Alle sundhedsfaglige deler nu alle oplysninger på patienten med det samme. Fakta er også, at Sundhedsplatformen er et stabilt system. Det går uhyre sjældent ned, hvilket står i kontrast til vores gamle systemer. Fordelene bliver hele tiden flere, og vi arbejder hele tiden på at forbedre systemet – f.eks. får vi i løbet af efteråret en lang række forbedringer til arbejdet med medicinering i Sundhedsplatformen, som længe har været efterspurgt.

Man er blåøjet, hvis man tror, at alle udfordringer løses i vores to regioner ved blot at skifte til et andet it-system

Det har været – og er stadig – en svær rejse at indføre Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det er en kæmpe forandring og voldsomt komplekst at indføre elektroniske patientjournaler, uanset system. Det viser erfaringerne også fra andre steder – både i Danmark og i udlandet. Man er blåøjet, hvis man tror, at alle udfordringer løses i vores to regioner ved blot at skifte til et andet it-system.

Vi er fulde af anerkendelse af, at medarbejderne yder en kæmpe indsats, alt imens de kæmper med tekniske problemer og nye arbejdsgange. Og systemet fungerer ikke godt nok endnu. Det fungerer bedre og bedre, og hver dag knokler vores klinikere og it-folk for, at systemet kommer til at virke optimalt. Det er dét, der skal til.

Vi tror stadig på Sundhedsplatformen som løsningen til fremtidens sundhedsvæsen. Sundhedsplatformen, der samler alle patientens informationer i én elektronisk journal og giver personalet et fælles arbejdsredskab, er et vigtigt skridt i digitaliseringen. Udviklingen i samfundet gør sammenhængende it-systemer til en absolut nødvendighed.

Ligesom f.eks. politi, forsvar og banker skal hospitaler kunne kommunikere hurtigt og sikkert digitalt på kryds og tværs. Sygehuse, kommuner og praktiserende læger skal i fremtiden også arbejde tættere sammen digitalt. Det kan hospitalerne allerede gennem sundhed.dk, men resten skal med. Øget brug af data, nyt avanceret udstyr og overvåget behandling i hjemmet vil også markant ændre de tilbud, man får som patient.

Alt det er Sundhedsplatformen gearet til, og systemet er en vigtig del af digitaliseringen, der skal ruste sundhedsvæsenet til fremtidens behandling.

Vi ser det ikke som en mulighed at skrotte Sundhedsplatformen

Leverandøren bag Sundhedsplatformen, Epic, leverer i forvejen systemer til en række af verdens førende hospitaler. Den udvikling, der foregår med Epic på sygehuse rundt om i verden, kommer vi også til at drage nytte af i fremtiden.