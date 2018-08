Forfatter: Danske politikere øger den globale opvarmning ved at rydde skove i andre lande

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi skal gøre vor planet grøn igen, sagde præsident Macron, som har god grund til at være stolt af Frankrigs energipolitik, hvor størstedelen af energien kommer fra atomkraft, der er ren, stabil og billig.

I Danmark sværger vi til sol og vind med backup af biobrændsel, hvoraf størstedelen kommer fra importeret træ i et omfang som Fyn og Sjælland årligt.

Hvis vi ikke importerede, men brugte danske træer, ville alle træer i Danmark være fældet i løbet af 4-5 år. Træerne til biobrændsel kommer fra Indonesien, Brasilien, Ghana og andre lande og omdannes til træpiller eller flis.

Dansk Energi og Dong Energy har investeret i ombygning af danske kulkraftværker, så de kan fyre med træpiller, og da Amagerværket ikke kan skaffe affald nok til forbrænding – eller det er for vådt – må der importeres 1 mio. ton træflis om året.

Danmark vil gerne være rollemodel for en grøn omstilling, men den danske stat gav i 2016 ca. 6 mia. kr. i afgiftsfritagelse for importeret biobrændsel, og kraftværkerne fik 650 mio. kr. for at lave strøm af det importerede træ (jvf. M. Bredsdorff i Ingeniøren 15. og 21. aug. 2018).

Politikerne er ansvarlige for rydning af de mange skove, hvilket øger den globale opvarmning. Den grønne omstilling, som fjerner levende træer fra naturen, er et svindelnummer, som er ødelæggende for klimaet og en forbrydelse mod menneskeheden.