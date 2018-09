Glyptoteket har svært ved at reklamere på Facebook: Algoritmen censurerer vores antikke numser

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I år, hvor 68-oprøret fejrer 50 års jubilæum, må man undre sig over, hvad det er, der sker med den nøgenhed?

Hvordan håndterer vi, at vi på den ene side ikke vil have hævnporno og ufrivillig nøgenhed på de sociale medier, og på den anden side er havnet i en situation, hvor Glyptotekets nøgne skulpturer fra antikken til 1800-tallet ikke kan afbildes på Facebook?

Senest er historiefestivalen Golden Days’ aktuelle kampagne med bagsiden af vores flotte Bissen-skulptur ’Orestes flygter fra Eumeniderne’ blevet lagt ned af det sociale medie.

Det er sket i forbindelse med lancering af årets festival, som har temaet ’Historiens b-sider’. For nej, han har jo slet ikke noget tøj på!

De kan ikke se forskel på, om det er ’forbudt voksenindhold’ eller en skulptur fra antikken

Det er ikke første gang: En kvindelig kentaur med behørig bar overkrop inklusive bryster og brystvorter på et antikt sølvbæger blev gentagne gange lukket ned som kampagnebillede for vores seneste udstilling af antikt romersk sølv.

Også selv om Facebooks egen annoncepolitik faktisk undtager nøgenhed på skulpturer. Er Glyptoteket simpelthen blevet et grænseoverskridende museum for nøgenhed?

Det synes i hvert fald algoritmerne, som styrer Facebooks censur: De kan ikke se forskel på, om det er ’forbudt voksenindhold’ eller en skulptur fra antikken.

Det giver noget at tænke over i en tid, hvor samfundet trygler om frigjorthed med krav om at afføre sig tørklæder og med forbud mod kønsopdelte svømmehold.

Samtidig er der i de selv samme svømmehaller gang i en uhygiejnisk ny bornerthed, hvor folk ikke vil gå i bad og vaske sig uden tøj på i fællesbade, som om et evigt fotoøje kigger med.

For Glyptoteket var det tankevækkende, da den anerkendte parisiske kunsthal Palais de Tokyo for nylig indførte et nyt tiltag: Særlige åbningstider for mennesker, der foretrækker at være nøgne, når de skal se på kunst.

En i og for sig fristende idé til en naturlig ny målgruppe for os på Glyptoteket, hvor mange af skulpturerne selv er nøgne.

Muligvis også i fin pagt med vores præsentation af kultur fra de varme middelhavslande, så hvorfor ikke gå all in på den idé?

Men det er jo slet ikke det, vi er ude på her.

Vi vil såmænd bare gerne reklamere med vores ypperlige kunst på en platform, som rigtig mange mennesker i dag bruger til at orientere sig: nøgne atleter, ammende mødre, Afrodite’r og kyssende kærlighedspar fra oldtiden til i dag.

Det må vi så ikke for Facebook.

Selv en kentaur på et 2.000 år gammelt sølvbæger bliver lagt ned. Historiens b(ag)-side? I hvert fald Facebooks!