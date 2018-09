HK Privat: Nej, det er ikke kun mænd, der skal hjem til barnevognen. Kvinder skal også give plads

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hver gang en far holder én uges barsel, holder en mor ni uger. Eller sagt på en anden måde: 91 procent af al barsels- og forældreorlov i Danmark står mor for. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ligestillingen har det altså mere end skidt, når det gælder barselsorlov. Og det koster på kvinders løn og karriere. Barsel er den enkeltstående faktor, der koster mest på kvinders livsløn.

Derfor satte vi os i HK/Privat for at få lavet en stor undersøgelse blandt mere end 3.000 HK’ere på det private arbejdsmarked for at blive klogere på, hvorfor fordelingen af barsel er så skæv.

Én af de store barrierer viste sig i Epinions undersøgelse at være, at kvinder i lavere grad end mænd ønsker en mere ligelig fordeling

Én af de store barrierer viste sig i Epinions undersøgelse at være, at kvinder i lavere grad end mænd ønsker en mere ligelig fordeling. 6 ud af 10 mænd i HK/Privat ønsker en mere ligelig fordeling af barsel.

De vil altså gerne. Desværre er det kun 4 ud af 10 kvindelige HK’ere, der mener det samme. Mændene er altså mere parate end kvinderne.

Denkendsgerning overraskede os, og vi lagde den åbent frem – ikke for udråbe kvinder som skurke, men fordi vi kun ved at kende og tale om alle årsager kan få ændret en århundreder gammel tradition om, at det er mor, der passer børn.

I et debatindlæg i Politiken onsdag problematiserer Lisbeth Odgaard Madsen fra Potential Company, at fokus oven på HK’s undersøgelse er på ’de onde mødre’.

Den vinkel og dagsorden vil vi ikke bidrage til, men omvendt tør vi godt tale om, at det ikke kun er mænd, der skal flytte sig hjem til barnevognen – men at kvinder også skal give plads.

Og pilen peger samtidig på, at alt for få chefer og hr-afdelinger gør noget aktivt for at informere fædre om deres barselsmuligheder.

Fokus ligger på moderen og hendes barsel, og med den praksis bliver der skabt en forventning om, at barslen er hendes. Det er ligesom det naturlige.

Men kun ved at virksomhederne aktivt spørger vordende og nybagte fædre til orlov, legitimerer ledelsen, at fædre tager mere af den.

Som familier, chefer og kolleger har vi et medansvar for, at det bliver mere naturligt, at børn er et fællesprojekt, og at barslen er et fælles anliggende.

Vi skal droppe automatpiloten. For os i HK er målet ikke, at vi når 50-50. For mødre føder og ammer. Men der er intet naturligt i, at fordelingen er 90-10. For det koster på ligeløn og karriere.

Det har vi kvinder ikke råd til. Og alt for megen kvindelig talentmasse bliver ikke foldet ud i det omfang, den kunne.

Så lad os i fællesskab skubbe til og give plads til, at fædre holder mere fri med deres babyer, så mors job og karriere kan værdisættes lige så højt.