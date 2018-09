Filosofistuderende: Det vigtigste er at respektere, at vi mænd også kan føle os krænkede

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Kære Sabina Louise Nesheim

Tak for dit indlæg i Politiken, hvor du taler imod sexisme og opfordrer mænd til at tage ansvar for de kvinder, der er omkring dem.

Jeg takker dig, dels fordi jeg som mand er enig i dit budskab. Dels fordi det gav mig mulighed for at skrive dette indlæg.

Jeg er enig i, at jeg har et ansvar for sexisme. Ikke blot for ikke selv at være sexistiske, men bestemt også for at sige fra over for andres sexisme. Det får jeg ikke selv altid gjort, selv om jeg prøver. For enhver krænkelse gælder det, at der ikke blot er et offer og en krænker, men også de mennesker, der lader det ske.

Derfor er det vigtigt, at vi hver især gør vores for at forhindre krænkelser, og det gælder også, når vi ikke selv udøver dem eller udsættes for dem.

Og ja, det kan vi mænd godt blive bedre til.

For enhver krænkelse gælder det, at der ikke blot er et offer og en krænker, men også de mennesker, der lader det ske

Når det er sagt, så kan jeg også godt identificere mig med din kollega, der følte sig provokeret af at blive sat i bås med mandlige krænkere, på baggrund af at han selv er en mand.

Det kan jeg, fordi jeg selv har prøvet at føle at blive identificeret med sexisme på baggrund af mit køn og har følt mig krænket af det.

Det er ikke, fordi jeg bilder mig ind, at jeg kan sige mig fri for nogensinde at have krænket nogen. Men jeg opfatter det alligevel som krænkende at blive mistænkeliggjort på baggrund af mit køn snarere end på baggrund af konkrete handlinger.

Jeg tror, at det er naturligt at føle sig krænket af at blive dømt på baggrund af sin identitet snarere end sine handlinger, uanset om det handler om køn, etnicitet, seksualitet eller andet.

Om det så betyder, at retorikken, vi bruger til at tale om sexisme, må blive mere hensynsfuld, eller at mænd skal blive mindre fintfølende, skal jeg ikke kunne sige.

I grunden tror jeg, at det vigtigste er at respektere, at vi mænd også kan føle os krænkede. For jeg synes, at det er vigtigt fortsat at italesætte sexisme med udgangspunkt i, at sexisme fortsat i langt de fleste tilfælde er noget, mænd udøver over for kvinder.

Men samtidig må jeg insistere på, at det også er legitimt, når jeg selv føler mig krænket af at blive sat i bås på baggrund af mit køn, for i længden ville det blive utrolig svært for mig at identificere mig med en bevægelse mod sexisme, hvis jeg føler, at den bagatelliserer mine oplevelser.