Chefredaktør på modemagasin: En tiltrængt moderevolution er i gang

Helt uden at vide det har jeg gang på gang sat tungen på en verbal landmine, som har afsløret mine fastlåste opfattelser af verden set igennem et par hvide, cis-hetero-gammeldags briller. Jeg var – og er – blevet forstokket og fordomsfuld, hvilket er pinligt at indrømme.

Sådan har jeg ikke lyst til at møde verden, og derfor har jeg booket en model på den nye udgave af modemagasinet IN, som nok skal få andre af min slags til at få kaffen galt i halsen, men den afspejler de nye tider i modebranchen:

Vincent Beier er en mand, der har det fint med, hvad han har mellem benene. Og han går alligevel internationale og danske modeshows som mand i dametøj. Vincent Beier bevæger sig frit og flydende mellem det, som vi andre forstokkede engang kaldte at være maskulin og feminin. Men som for mange i dag blot er at være menneske.

Gå i det tøj, som du har lyst til og føler dig tilpas i, uanset hvem designerne havde i tankerne, da de designede tøjet, eller i hvilken afdeling af et stormagasin eller af en webshop, modetøjet bliver solgt.

Det er stadigwork in progress for mig, og jeg forstår måske ikke alting, selv om jeg står i spidsen for et modemagasin.

Det kræver øvelse, fordi jeg er resultatet af min tid.

Jeg er voksede op i de frie 1970’ere, hvor mødrene lod håret vokse alle steder på kroppen, tog uddannelser, kom på arbejdsmarkedet og kun gik hjemme, hvis de selv havde lyst til det. På gulnede kodakfotos står jeg i klapbukser, træsko og playmobilfrisure.

Drenge og piger havde aldrig været mere lige i muligheder, tøj, værelser og cykler, som var brune og orange for alle.

Jeg blev først klogere på ulighed mellem kønnene, da jeg selv fik børn og kom ud på arbejdsmarkedet.

Men jeg overså, at jeg brugte nedarvede fordomme, etiketter og sociale normer som kageforme på en kagedej:

Farver, legetøj, toiletter og tøj var i min verden delt op til drenge og piger.

Nu er en revolution i gang, og den er tiltrængt: Vær dig, vis verden dig. Alt andet er lige meget.