Ja, det kan lade sig gøre, og det var fedt : Jeg skiftede flyet ud og tog 33 timers togtur til Sydspanien

En af de første dage tilbage fra en togrejse til Sydspanien læste jeg i Politiken en beregning af klimabelastning ved flyrejser, og et helt tema et andet sted i samme avis om de bedste flyrejser til den anden ende af verden.

Vi er i en tid, hvor det aldrig har været lettere eller billigere at rejse med fly. Vi er mange, der elsker at rejse, og samtidig ønsker at skåne klimaet.

Så mange spørger nysgerrigt, hvordan det er gået med vores tur til Sydspanien med toget her i sommer.

Kan det lade sig gøre?

Tager det ikke lang tid?

Svaret er ja, på begge spørgsmål.

Det kan lade sig gøre. Det tager tid. Men det var fedt.

Den primære grund til at tage toget var lysten til at droppe flyet og skåne klimaet. Men oplevelsen havde mange andre fordele.

Togrejse er en god overgang fra arbejdsliv til ferieliv. Man kommer ned i gear gradvis, kan bevæge sig, læse bøger og snakke med hinanden.

Turen tilbage er også tid til snak, refleksion og til at gøre sig klar til en god start på arbejde igen. Togene kørte også til tiden, på nær i Tyskland, modsat hvad mange forventer.

Og jeg bliver mindet om, hvor meget jeg holder af Europa, når jeg ser landskabet ændre sig på vej sydpå, ligesom menneskernes mangfoldighed opleves undervejs.

Man kan snakke med andre eller bare observere: faren, som leger i timevis med sine børn og snakker om alt mellem himmel og jord; forretningsfolk, som forbereder sig til møder; ældre damer, der snakker om gamle dage.

Unge backpackers, der mindede os om den interrailtur, hvor min kone og jeg for længe siden mødte hinanden. Der er mange bonusser ved denne rejseform.

Vi er flere gange taget til Sydfrankrig og Italien med tog og nattog, hvor man kunne tage af sted om morgenen og være i f.eks. Marseilles kl. 13 næste dag. Lidt mere end én dags rejse, men hvor man sov undervejs.

Men det er trods alt ikke uoverskueligt, når man som dansker kan holde mindst tre ugers ferie. Især ikke, når selve rejsen bliver en del af ferien.

Rejsen til Sydspanien var noget længere. Det blev til 33 timer og 5 skift. Men de fleste blev til nogle små pauser, hvor vi kunne bevæge os lidt, få en ægte parisisk croissant og kaffe og se byen vågne eller tage en enkelt overnatning i Barcelona.

Jo, vi kommer også til at flyve på ferie, men måske er det o.k., at det kun er hvert andet eller tredje år?

Et par tips gør det lettere: Køb interrailbilletter og være tidligt ud for at få pladsbilletter på de hurtige tog gennem Frankrig og Spanien.

Lettest er det at booke hele turen på interrail.eu og få billetter med posten. Eller bruge de enkelte landes hjemmesider og få e-billetter.

Når klimaaftrykket af en togrejse til Sydeuropa er på ca. 25 procent af flyrejsens, strejfer tanken mange, at det giver mening. Jo, vi kommer også til at flyve på ferie, men måske er det o.k., at det kun er hvert andet eller tredje år?

Alle kan gøre noget i forhold til klimaet. Også politikere.

For der er også behov for, at politikere gør det endnu mere attraktivt med flere nattog og styrket internationalt samarbejde om togrejse.

Hvis politikere gør det dyrere at rejse med fly gennem afgifter, så prisen afspejler flyrejsernes miljø- og klimaomkostninger, kan det være, at mange flere vil tage toget og begrænse de smutture til London eller New York, som gør ondt på klimakontoen.

Markedet vil være fair og fremme positive klimavalg. Vi behøver ikke vente på politikere, men det er på tide, at også de kommer i sving.